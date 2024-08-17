«Принесет много пользы нашим бойцам». Кадыров сказал, что отправит в зону боевых действий Tesla Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 августа опубликовал видео, где он катается с оружием на машине, визуально идентичной электромобилю Tesla Cybertruck. Он поблагодарил Илона Маска и заявил, что автомобиль скоро отправится в зону боевых действий.

Кибертрак Tesla спроектирован в стиле киберпанк, рассчитан на экстремальные нагрузки, устойчив к ударам тяжелыми предметами (даже стекло способно выдержать удар бейсбольной битой), способен буксировать объекты весом до пяти тонн и транспортировать грузы тяжелее тонны.



На одном заряде проезжает больше 800 километров, может разгоняться до 209 километров в час.

«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь». Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот «зверь» принесет много пользы нашим бойцам», — написано в телеграм-канале Кадырова.



Он отмечает, что ждет новых разработок Маска, которые помогут российской армии в завершении спецоперации.

На видео, где Кадыров катается на машине, а потом встает за оружие, он обещает дать обратную связь разработчикам автомобиля. Предположительно, у него в руках крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 «Утёс».

«Транспорт скоро отправится <…> на передовую. Ребята проверят, и потом мы напишем характеристику: что нужно поменять. А так мы проверили, хорошая машина. Быстрая, мощная, удобная. Ахмат сила. Маск, ждем в гости», — сказал Кадыров.



Сам Илон Маск пока никак не комментировал ситуацию.

На российских сервисах по покупке автомобилей предложения по покупке Tesla Cybertruck стартуют от 22,5 миллиона рублей. На зарубежных сайтах можно встретить расценки от 7,5 миллиона рублей.



Фото: кадр из видео Фото: кадр из видео Поделиться Поделиться



