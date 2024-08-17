«Принесет много пользы нашим бойцам». Кадыров сказал, что отправит в зону боевых действий Tesla Cybertruck

Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 августа опубликовал видео, где он катается с оружием на машине, визуально идентичной электромобилю Tesla Cybertruck. Он поблагодарил Илона Маска и заявил, что автомобиль скоро отправится в зону боевых действий.
Кибертрак Tesla спроектирован в стиле киберпанк, рассчитан на экстремальные нагрузки, устойчив к ударам тяжелыми предметами (даже стекло способно выдержать удар бейсбольной битой), способен буксировать объекты весом до пяти тонн и транспортировать грузы тяжелее тонны.
На одном заряде проезжает больше 800 километров, может разгоняться до
телеграм-канал Kadyrov_95
«Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь». Настоящее неуязвимое и быстрое животное. Исходя из таких отличных характеристик, кибертрак скоро будет отправлен в зону СВО, где будет востребован в соответствующих условиях. Уверен, этот «зверь» принесет много пользы нашим бойцам», — написано в телеграм-канале Кадырова.
Он отмечает, что ждет новых разработок Маска, которые помогут российской армии в завершении спецоперации.
На видео, где Кадыров катается на машине, а потом встает за оружие, он обещает дать обратную связь разработчикам автомобиля. Предположительно, у него в руках крупнокалиберный пулемёт НСВ-12,7 «Утёс».
«Транспорт скоро отправится <…> на передовую. Ребята проверят, и потом мы напишем характеристику: что нужно поменять. А так мы проверили, хорошая машина. Быстрая, мощная, удобная. Ахмат сила. Маск, ждем в гости», — сказал Кадыров.
Сам Илон Маск пока никак не комментировал ситуацию.
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Ранее на фоне боевых действий в Курской области в СМИ обсуждали роль подразделения «Ахмат-Чечня» в обороне региона. Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов заявил, что в ходе столкновений в плену оказались несколько бойцов подразделения, остальные выполняют свои задачи.