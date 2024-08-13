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    «Чеченец, который попал в плен, уже не кадыровец». Алаудинов назвал число плененных бойцов подразделения «Ахмат-Чечня»

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    Заместитель начальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил о пяти плененных российских бойцах в ходе боев в Курской области. Алаудинов рассказал в своем Telegram-канале 13 августа, что трое стрелков и двое связистов, взятые в плен, — военнослужащие подразделения «Ахмат-Чечня», а не спецназа «Ахмат».


    Командир спецназа «Ахмат» отметил, что в Чеченской Республике существует множество военных подразделений и его бойцы не находятся в плену. По словам генерал-майора, для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен. Также Алаудинов отметил, что ему уже известны имена и фамилии тех, кто сдался противнику.

    «Чеченец, который попал в плен, он уже не кадыровец. Для чеченца нет ничего позорнее, чем попасть в плен», — заявил Алаудинов.

    Кроме того, генерал-майор рассказал, что за 13 августа бойцами подразделения «Ахмат» совместно с военнослужащими второй бригады спецназа и 810-го полка было уничтожено большое количество военной техники и живой силы.

    «Мы можем констатировать, что такого количества уничтожаемой техники в день у нас на участках не было никогда», — добавил Алаудинов.

    Ранее Апти Алаудинов заявил, что обстановка в Курской области взята под контроль и большая часть территории, на которой находился противник, прикрыта.

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