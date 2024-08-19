Илон Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck

Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль Cybertruck.



Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 августа опубликовал видео с машиной, похожей на Tesla Cybertruck, заявил, что автомобиль скоро отправится в зону боевых действий, и поблагодарил Илона Маска за подарок. «Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь», — написал Кадыров.

Американцы в соцсетях стали упрекать Маска, что он передал машину находящемуся под санкциями «врагу США».