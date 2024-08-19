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    Илон Маск заявил, что не дарил Кадырову Cybertruck

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    Глава компании Tesla Илон Маск заявил, что не дарил главе Чечни Рамзану Кадырову электромобиль Cybertruck.

    Глава Чечни Рамзан Кадыров 17 августа опубликовал видео с машиной, похожей на Tesla Cybertruck, заявил, что автомобиль скоро отправится в зону боевых действий, и поблагодарил Илона Маска за подарок. «Получили от уважаемого Илона Маска кибертрак «Тесла». Я с удовольствием испытал новую технику и лично убедился, что не случайно его называют «Киберзверь», — написал Кадыров.

    Американцы в соцсетях стали упрекать Маска, что он передал машину находящемуся под санкциями «врагу США».

    «Вы серьезно настолько тупой, что считаете, что я подарил Cybertruck российскому генералу? Поразительно», — прокомментировал Маск (перевод по ТАСС).

    Tesla Cybertruck можно купить в России. На сервисах по продаже автомобилей предложения начинаются от 22,5 миллиона рублей.

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    Илон МаскРамзан КадыровТесла
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