Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
(от)Личный ПитерПетербургский завтракПремия ФонтанкиФонтанка SUPКниги «Фонтанки»Доктор ПитерТелепрограммаАфиша Plus
FONTANKA
Погода

Сейчас+19°C

Сейчас в Санкт-Петербурге
Погода+19°

ясная погода, без осадков

ощущается как +18

4 м/c,

зап.

 770мм 76%
Подробнее
4 Пробки
USD 92,70
EUR 103,25
Снос домов под ВСМ
Куда пойти на выходных
(От)Личный Петербург — 2024
«Великолукский» сворачивается
Экономика — прогноз до декабря
Раскопки в Саду на Неве
Рейтинги «Фонтанки»
Общество В Ленобласти увеличат минимальную площадь квартир в новостройках до московской

В Ленобласти увеличат минимальную площадь квартир в новостройках до московской

1 596
5 комментариев

Строительный блок увеличит минимальную площадь новых квартир в Ленинградской области до 28 квадратных метров. Аналогичную норму этим летом приняли в Москве.

Сейчас квартиры в новостройках Ленобласти не должны быть по площади менее 24 квадратных метров. С начала 2026 года этот лимит поднимут до 28 квадратных метров. Все необходимые нормативно-правовые акты уже приняты, рассказал 20 сентября заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

По его словам, на сегодняшний день в регионе строится около четырех миллионов квадратных метров жилья, и порядка 70% из этого объема выведено в продажу. На квартиры с малым метражом, от 24 квадратных метров, приходится всего 11% от общего объема. «Преимущественно это жилье, которое родители приобретают детям, поступающим в вузы Санкт-Петербурга из других регионов, а с ростом себестоимости строительства такая покупка зачастую становится невозможной», — отметил Барановский.

Застройщики обратились к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой принять норму по увеличению лимита с 2026 года, и глава региона согласовал инициативу. С 2025 года в области будут прорабатывать отложенную норму. Переходный период позволит застройщикам перестроиться и поддержит рынок, добавил Барановский.

В августе мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое установило минимальную площадь квартир в столичных новостройках в 28 квадратных метров. Квартиры меньше этого размера в Москве теперь строить нельзя.

Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, прямо сейчас там проходит розыгрыш iPhone 16.

ПО ТЕМЕ
Ленинградская область Новостройки Площадь квартир
Лайк
LIKE1
Смех
HAPPY0
Удивление
SURPRISED0
Гнев
ANGRY0
Печаль
SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
5
Ну что начинается то?
1 час
И за трендами хотят угнаться и бабки от строителей не потерять
VKuser174198221
1 час
Все ищут возможности ободрать население на деньги.....
Читать все комментарии
Присоединиться
Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях
ВКонтактеТелеграмДзен
Новости компаний
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Новости компаний
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
Новости компаний
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
ТОП 5
Новости компаний
Волонтеры клуба «Добрый Setl» пригласили молодежь посетить стройплощадку
20 сентября, 13:15
Вера Подгузова: франчайзинг может стать эффективным инструментом развития женского предпринимательства
20 сентября, 12:12
На Царскосельских холмах установлены остановочные павильоны общественного транспорта
19 сентября, 18:00
МегаФон назвал лучшие модели смартфонов для стабильной связи и серфинга в сети
19 сентября, 15:13
Ученики школ ЖК «Северная долина» освоят теорию решения изобретательских задач
19 сентября, 14:30
В Янино состоялся большой спортивный праздник
18 сентября, 17:10
На юге Петербурга открылись два первых Setl Комьюнити
18 сентября, 14:35
Лимиты финансирования по Семейной ипотеке заканчиваются
17 сентября, 18:00
Открыт конкурс на разработку проекта многоквартирного дома в ЖК NEWПИТЕР
17 сентября, 17:55
На Чемпионате высоких технологий Сбер покажет свои инновации для повышения качества жизни
17 сентября, 17:10
Банк «Санкт-Петербург» в финале народного конкурса в номинации «Ипотечный банк»
17 сентября, 15:20
Смартфонам ищут пару
17 сентября, 14:20