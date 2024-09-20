В Ленобласти увеличат минимальную площадь квартир в новостройках до московской

Сейчас квартиры в новостройках Ленобласти не должны быть по площади менее 24 квадратных метров. С начала 2026 года этот лимит поднимут до 28 квадратных метров. Все необходимые нормативно-правовые акты уже приняты, рассказал 20 сентября заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.

По его словам, на сегодняшний день в регионе строится около четырех миллионов квадратных метров жилья, и порядка 70% из этого объема выведено в продажу. На квартиры с малым метражом, от 24 квадратных метров, приходится всего 11% от общего объема. «Преимущественно это жилье, которое родители приобретают детям, поступающим в вузы Санкт-Петербурга из других регионов, а с ростом себестоимости строительства такая покупка зачастую становится невозможной», — отметил Барановский.