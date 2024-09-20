В Ленобласти увеличат минимальную площадь квартир в новостройках до московской

Строительный блок увеличит минимальную площадь новых квартир в Ленинградской области до 28 квадратных метров. Аналогичную норму этим летом приняли в Москве.
Сейчас квартиры в новостройках Ленобласти не должны быть по площади менее 24 квадратных метров. С начала 2026 года этот лимит поднимут до 28 квадратных метров. Все необходимые нормативно-правовые акты уже приняты, рассказал 20 сентября заместитель председателя правительства Ленобласти по строительству и ЖКХ Евгений Барановский.
По его словам, на сегодняшний день в регионе строится около четырех миллионов квадратных метров жилья, и порядка 70% из этого объема выведено в продажу. На квартиры с малым метражом, от 24 квадратных метров, приходится всего 11% от общего объема. «Преимущественно это жилье, которое родители приобретают детям, поступающим в вузы Санкт-Петербурга из других регионов, а с ростом себестоимости строительства такая покупка зачастую становится невозможной», — отметил Барановский.
Застройщики обратились к губернатору Ленобласти Александру Дрозденко с просьбой принять норму по увеличению лимита с 2026 года, и глава региона согласовал инициативу. С 2025 года в области будут прорабатывать отложенную норму. Переходный период позволит застройщикам перестроиться и поддержит рынок, добавил Барановский.
В августе мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление, которое установило минимальную площадь квартир в столичных новостройках в 28 квадратных метров. Квартиры меньше этого размера в Москве теперь строить нельзя.
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