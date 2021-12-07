FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-11°C/Завтра: -13
73.67р83.11р
ТЕМА ДНЯ

Обыски по делу Громова затронули других чиновников

Карта пунктов вакцинацииQR-код: что, где, когда, зачем«Именем братвы»Образ жизниАфиша «Фонтанки»Промышленный ПетербургОбразование

Водителя грузовика, погубившего двоих в пьяном ДТП на Трефолева, отправили в колонию-поселение

Суд вынес приговор водителю, который сел пьяным за руль грузовика и устроил ДТП в Кировском районе Петербурга осенью 2020 года. В столкновении погибли водитель и пассажирка легковой машины.

3
Печать
Водителя грузовика, погубившего двоих в пьяном ДТП на Трефолева, отправили в колонию-поселение
Водителя грузовика, погубившего двоих в пьяном ДТП на Трефолева, отправили в колонию-поселение
ПоделитьсяПоделиться

Авария произошла в 21:27 7 октября 2020 года у дома 30 по улице Трефолева. Как сообщает 7 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял исправным автопоездом из тягача Renault Magnum и полуприцепа Kromhout. Дорога была мокрой, но мужчина двигался по Трефолева от проспекта Стачек в сторону Оборонной улицы на скорости порядка 80 км/ч. На закруглении дороги вблизи дома 30 он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Jetta. На записи с видеорегистратора видно, что водитель «Фольксвагена» пытался уйти от столкновения, но его настиг прицеп грузовика.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В результате аварии пассажирка «Джетты» погибла на месте. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось, и 21 октября мужчина скончался в больнице. Водитель грузовика же с места ДТП скрылся. Позже фуру нашли по отвалившейся рессоре, а мужчину задержали.

Подсудимый свою вину признал. Кировский районный суд Петербурга признал его виновным по п. а, б ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и сопряженное с оставлением места ДТП). Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу четверых потерпевших на общую сумму в 4,5 миллиона рублей.

Водителя грузовика, погубившего двоих в пьяном ДТП на Трефолева, отправили в колонию-поселение
Водителя грузовика, погубившего двоих в пьяном ДТП на Трефолева, отправили в колонию-поселение

По теме (3)

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях.Присоединяйтесь прямо сейчас:

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (3)

Иван, просто Иван
Да, за 21 год у нас так и не смогли поменять уголовный кодекс, ну правильно, а если завтра за рулём будет судья или депутат, у этой страны не то что нет будущего, у неё нет даже настоящего!
AlBerkut
А почему поселение?
Тут как бы общий режим должен быть...
Карабас Барабас
Когда читаешь о таких наказаниях, наступает какое то смутное удовлетворение что не штрафом отделался. За труп, 4 года на выселках, вот бы судью под этот прицеп. Просто мразь...
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний

-1