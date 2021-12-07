Водителя грузовика, погубившего двоих в пьяном ДТП на Трефолева, отправили в колонию-поселение

Авария произошла в 21:27 7 октября 2020 года у дома 30 по улице Трефолева. Как сообщает 7 декабря объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, подсудимый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял исправным автопоездом из тягача Renault Magnum и полуприцепа Kromhout. Дорога была мокрой, но мужчина двигался по Трефолева от проспекта Стачек в сторону Оборонной улицы на скорости порядка 80 км/ч. На закруглении дороги вблизи дома 30 он не справился с управлением, выехал на встречную полосу и столкнулся с Volkswagen Jetta. На записи с видеорегистратора видно, что водитель «Фольксвагена» пытался уйти от столкновения, но его настиг прицеп грузовика.

В результате аварии пассажирка «Джетты» погибла на месте. Водителя госпитализировали в тяжелом состоянии, но спасти его не удалось, и 21 октября мужчина скончался в больнице. Водитель грузовика же с места ДТП скрылся. Позже фуру нашли по отвалившейся рессоре, а мужчину задержали.

Подсудимый свою вину признал. Кировский районный суд Петербурга признал его виновным по п. а, б ч. 6 ст. 264 УК РФ (нарушение ПДД лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц и сопряженное с оставлением места ДТП). Мужчину приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии-поселении с лишением прав на 2 года. Также суд взыскал с него компенсацию морального вреда в пользу четверых потерпевших на общую сумму в 4,5 миллиона рублей.