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08.10.2020 17:15
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Смертельную встречу с прицепом фуры на Трефолева заснял регистратор «Фольксвагена»

Скриншот из видео&nbsp;ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Скриншот из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Трагическая авария, произошедшая вечером 7 октября в Кировском районе Петербурга, попала на камеру видеорегистратора одного из участников ДТП — легкового автомобиля, в котором погибла пассажирка и пострадал водитель.

ДТП произошло в 21:27 на улице Трефолева, в районе дома 50 по улице Калинина. Столкнулись большегруз Renault Magnum и легковой автомобиль Volkswagen Jetta. На записи с видеорегистратора видно, как на правом повороте дороги грузовик выезжает на встречную полосу. Водитель «Джетты» перестраивается в правую полосу, пытаясь избежать ДТП, но сталкивается там с прицепом фуры, который занесло дальше кабины.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

В результате аварии пассажирка «Фольксвагена» скончалась от полученных травм по дороге в больницу, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 30-летнего водителя легковой машины госпитализировали с тяжелыми травмами. А водитель грузовика с места ДТП скрылся.

Позже фуру нашли на Шотландской улице и опознали по отвалившейся рессоре. Затем задержали и водителя. Как показало медосвидетельствование, 35-летний мужчина был пьян.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).

Скриншот из видео&nbsp;ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Скриншот из видео ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Комментарии (6)

vlad090iq
Необходимо ужесточить закон для БЕГЛЕЦОВ с места ДТП...
за побег плюс 5-7 лет к основному сроку и пожизненное лишение в.у.
ZDV
Да, жесть! Ехали, никого не трогали.

Мне показалось, или WV по встречке ехал? Если да, то был бы шанс уйти с правой полосы на тротуар и отделаться мокрыми штанами и ремонтом подвески. А так времени не хватило через две полосы перестроиться.
Nemcoff
Ефремов 2
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