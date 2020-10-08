Трагическая авария, произошедшая вечером 7 октября в Кировском районе Петербурга, попала на камеру видеорегистратора одного из участников ДТП — легкового автомобиля, в котором погибла пассажирка и пострадал водитель.

ДТП произошло в 21:27 на улице Трефолева, в районе дома 50 по улице Калинина. Столкнулись большегруз Renault Magnum и легковой автомобиль Volkswagen Jetta. На записи с видеорегистратора видно, как на правом повороте дороги грузовик выезжает на встречную полосу. Водитель «Джетты» перестраивается в правую полосу, пытаясь избежать ДТП, но сталкивается там с прицепом фуры, который занесло дальше кабины.