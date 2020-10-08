Смертельную встречу с прицепом фуры на Трефолева заснял регистратор «Фольксвагена»
Трагическая авария, произошедшая вечером 7 октября в Кировском районе Петербурга, попала на камеру видеорегистратора одного из участников ДТП — легкового автомобиля, в котором погибла пассажирка и пострадал водитель.
ДТП произошло в 21:27 на улице Трефолева, в районе дома 50 по улице Калинина. Столкнулись большегруз Renault Magnum и легковой автомобиль Volkswagen Jetta. На записи с видеорегистратора видно, как на правом повороте дороги грузовик выезжает на встречную полосу. Водитель «Джетты» перестраивается в правую полосу, пытаясь избежать ДТП, но сталкивается там с прицепом фуры, который занесло дальше кабины.
ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
В результате аварии пассажирка «Фольксвагена» скончалась от полученных травм по дороге в больницу, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 30-летнего водителя легковой машины госпитализировали с тяжелыми травмами. А водитель грузовика с места ДТП скрылся.
Позже фуру нашли на Шотландской улице и опознали по отвалившейся рессоре. Затем задержали и водителя. Как показало медосвидетельствование, 35-летний мужчина был пьян.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть человека).