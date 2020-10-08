«Как орел взлетаю я судьбе навстречу». Мария Захарова не только ответила Франции и ФРГ, но и представила свою песню «Лезгинка» в исполнении чеченки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 октября представила песню «Лезгинка» на ее стихи. Как сообщает сама Захарова на своей странице в Facebook, автором музыки и исполнителем стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.



Захарова объявляла конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее стихи в сентябре прошлого года. В эфире «Русского радио» она сегодня пояснила, что выбирала «комиссия профессионалов», но и сама представитель МИДа принимала участие в обсуждении.

Захарова также призналась, что лезгинка — ее «музыкальная слабость». Это заметно и по тексту песни:

