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08.10.2020 00:21
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«Как орел взлетаю я судьбе навстречу». Мария Захарова не только ответила Франции и ФРГ, но и представила свою песню «Лезгинка» в исполнении чеченки

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 октября представила песню «Лезгинка» на ее стихи. Как сообщает сама Захарова на своей странице в Facebook, автором музыки и исполнителем стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.

Захарова объявляла конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее стихи в сентябре прошлого года. В эфире «Русского радио» она сегодня пояснила, что выбирала «комиссия профессионалов», но и сама представитель МИДа принимала участие в обсуждении.
Захарова также призналась, что лезгинка — ее «музыкальная слабость». Это заметно и по тексту песни:

Где лезгинка – Солнце,

Там, где Солнце – горы,

А где горы – небо,

И под ним просторы.

Помоги мне ветер,

Подари свободу,

Я танцую танец гордого народа,

Мне не страшно, мама,

Я за все отвечу,

Как орел взлетаю я судьбе навстречу.

Захарова дала ссылку на исполнение Гетагазовой этой песни, однако опубликовать это видео мы не можем из-за закона о рекламе.

Официальный представитель МИДа сегодня также успела обвинить Францию и Германию в создании «антироссийской коалиции» из-за ситуации с Навальным.

Ранее Мария Захарова уже показывала свои поэтические таланты — в сентябре на ее стихи выпустила песню Любовь Успенская. Весной 2020 года она заявила, что написала слова трека «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии. В 2017 году появлялась информация о том, что она сочинила сразу несколько песен для Московского кинофестиваля.

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Комментарии (6)

Just4Fun
опять тяпнула ?
Yksy
Приятная песня, совершенно замечательная певица.
Есть кто нибудь кто и правда посмотрел, а не просто строчит комменты на работе?
kоt-obormot
Шикарнейшее лицо для лубка и позора. Правда не хватает медведя с балалайкой. Но хоть присутствует уже матрешка.
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