«Как орел взлетаю я судьбе навстречу». Мария Захарова не только ответила Франции и ФРГ, но и представила свою песню «Лезгинка» в исполнении чеченки
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 7 октября представила песню «Лезгинка» на ее стихи. Как сообщает сама Захарова на своей странице в Facebook, автором музыки и исполнителем стала народная артистка Чечни Айна Гетагазова.
Захарова объявляла конкурс на лучшую музыкальную композицию на ее стихи в сентябре прошлого года. В эфире «Русского радио» она сегодня пояснила, что выбирала «комиссия профессионалов», но и сама представитель МИДа принимала участие в обсуждении.
Захарова также призналась, что лезгинка — ее «музыкальная слабость». Это заметно и по тексту песни:
Где лезгинка – Солнце,
Там, где Солнце – горы,
А где горы – небо,
И под ним просторы.
Помоги мне ветер,
Подари свободу,
Я танцую танец гордого народа,
Мне не страшно, мама,
Я за все отвечу,
Как орел взлетаю я судьбе навстречу.
Захарова дала ссылку на исполнение Гетагазовой этой песни, однако опубликовать это видео мы не можем из-за закона о рекламе.
Официальный представитель МИДа сегодня также успела обвинить Францию и Германию в создании «антироссийской коалиции» из-за ситуации с Навальным.
Ранее Мария Захарова уже показывала свои поэтические таланты — в сентябре на ее стихи выпустила песню Любовь Успенская. Весной 2020 года она заявила, что написала слова трека «До предела» Максима Фадеева и певицы Валерии. В 2017 году появлялась информация о том, что она сочинила сразу несколько песен для Московского кинофестиваля.