Роспотребнадзор: Ситуация с коронавирусом в России усложняется, но ни в одном учебном заведении вспышек нет

«Совершенно очевидно, что эпидемиологическая ситуация в России усложняется <...>. Мы имеем рост в 60 субъектах РФ, в 20 ситуация стабильная, даже к снижению идёт — ровно в тех субъектах, где эти требования соблюдаются», — сказала Попова 7 октября.

Ситуация с распространением коронавируса в РФ усугубляется, больше всех страдают пожилые люди, и тенденция продолжится, если не соблюдать меры безопасности. Об этом заявила в программе «Вести» на канале «Россия 1» глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Все больше заболевает людей в возрасте старше 60 лет, немного вырос в коронавирусной статистике удельный вес детей, отметила она. Самая высокая заболеваемость наблюдается среди людей в возрасте от 30 до 49 лет.

При этом развития эпидемиологического процесса ни в школах, ни в вузах, ни в средних учебных заведениях нет, заверила глава Роспотребнадзора.

«Больше, конечно, напряжение в вузах, где студенты все-таки не носят маски, не соблюдают требования. Вспышек ни в одном учебном заведении мы не наблюдаем», — подчеркнула она.

Как ранее сообщала «Фонтанка», из-за карантина по коронавирусу и ОРВИ переведены на дистанционное обучение 58 классов в 26 школах Петербурга.