Решение о полном переходе на дистанционное обучение в СПбГУ не принималось. Об этом в виртуальной приёмной сообщила проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова 7 октября.



Она подтвердила информацию о том, что сегодня в вузе прошло совещание первого проректора Елены Черновой с руководителями учебно-научных подразделений по вопросам эпидемиологической обстановки. Однако, по словам Лавриковой, решение о переходе на дистанционное обучение с 12 октября не принималось.

В распоряжении «Фонтанки» есть сообщение одного из преподавателей, отправленное студентам. В нём педагог приводит слова директора института наук о земле Кирилла Чистякова о переходе на онлайн. Сообщения о дистанционке также появились в социальных сетях студсовета химфака и матмеха.