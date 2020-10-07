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07.10.2020 17:16
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Руководство СПбГУ опровергло возвращение вуза к полной дистанционке. Но студентов попросили приготовиться

Решение о полном переходе на дистанционное обучение в СПбГУ не принималось. Об этом в виртуальной приёмной сообщила проректор по учебной и методической работе Марина Лаврикова 7 октября.

Она подтвердила информацию о том, что сегодня в вузе прошло совещание первого проректора Елены Черновой с руководителями учебно-научных подразделений по вопросам эпидемиологической обстановки. Однако, по словам Лавриковой, решение о переходе на дистанционное обучение с 12 октября не принималось.

В распоряжении «Фонтанки» есть сообщение одного из преподавателей, отправленное студентам. В нём педагог приводит слова директора института наук о земле Кирилла Чистякова о переходе на онлайн. Сообщения о дистанционке также появились в социальных сетях студсовета химфака и матмеха.

В пресс-службе вуза на просьбу уточнить, будет ли переведён вуз на полный дистант, ответили ссылкой на виртуальную приёмную.

О полном переходе СПбГУ на онлайн-обучение сообщила студентческая iUni, По данным на 7 октября, в СПбГУ онлайн занимаются 63 учебные группы.

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Комментарии (1)

Zampano
То же самое было и весной. Перевожу на русский: как теперь принято в университете, каждый будет решать сам, уходить на дистанционное обучение или нет. Вплоть до последнего студента. Кто останется жив - то молодец, а на нет и суда нет. Так что действительно университет на дистанционное обучение не уходит, а вот каждое "учебно-научное подразделение" может по своей инициативе перейти на дистанционное обучение.
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