11,5 млрд за 3 года направит Смольный на подготовку территории под Широтную магистраль

В проекте бюджета Петербурга на 2021–2023 годы заложено 11,5 млрд рублей на подготовку территории строительства для Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД). 6,6 млрд — в следующем.



О выделении 11 млрд 7 октября рассказал на заседании в Смольном председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко. Из его слов выходило, что эта сумма заложена на 2021-й год, однако это, судя по всему, оговорка.

По информации «Фонтанки», проект адресной инвестиционной программы, который рассматривался на заседании, отличается от того, что ранее публиковался на сайте комитета финансов. Отличается не по сумме, а по структуре. Напомним, ранее средства на подготовку территории под ШМСД, а также на строительство Ледового дворца на месте СКК были «спрятаны» в расходах комитета имущественных отношений на «приобретение объектов недвижимости».