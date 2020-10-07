Смольный за 2 года выплатит 10 млрд рублей за строительство ледового дворца на месте СКК

В проекте бюджета на ближайшие 2 года целиком заложен капитальный грант Петербурга на строительство ледового дворца на месте разрушенного СКК. Он распределен пополам между 2021 и 2022 годами.



Проект бюджета на ближайшие 3 года рассматривался на заседании городского правительства 7 октября. Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко зачитал доклад об адресной инвестиционной программе. «Комитетом по инвестициям в 2021 году предусмотрены выплаты в размере 5 млрд рублей в соответствии с концессионным соглашением и через год тоже 5 млрд, — сообщил чиновник. — Это те лимиты, которые за городом перед партнером».