Смольный за 2 года выплатит 10 млрд рублей за строительство ледового дворца на месте СКК
В проекте бюджета на ближайшие 2 года целиком заложен капитальный грант Петербурга на строительство ледового дворца на месте разрушенного СКК. Он распределен пополам между 2021 и 2022 годами.
Проект бюджета на ближайшие 3 года рассматривался на заседании городского правительства 7 октября. Председатель комитета по экономической политике и стратегическому планированию Валерий Москаленко зачитал доклад об адресной инвестиционной программе. «Комитетом по инвестициям в 2021 году предусмотрены выплаты в размере 5 млрд рублей в соответствии с концессионным соглашением и через год тоже 5 млрд, — сообщил чиновник. — Это те лимиты, которые за городом перед партнером».
Ранее стало известно, что первые 5 млрд город направит в 2021 году. Напомним, концессионное соглашение на реконструкцию СКК город заключил с ООО «СКА Арена». Планируется, что новая арена будет самой большой в мире, для хоккейных матчей вместимость составит 21,5 тысячи мест. Планировалось, что объект должен быть возведен к маю 2023 года. Финансовые вложения оцениваются в 25 млрд рублей. Петербург, согласно концессии, должен вложить 50%, но не более 10 млрд рублей.
Сметная стоимость по проектной документации, которая уже направлена в экспертизу, составляет 37 млрд рублей. «Фонтанка» ранее сравнивала будущий ледовый дворец по этому показателю с крупнейшими аренами мира.
В конце января 2020 года во время демонтажа кровли СКК произошло неконтролируемое обрушение, в результате чего погиб рабочий. В Смольном заявили, что произошедшее — не повод расторгать контракт. Защитники СКК пытались добиться признания спорткомплекса «Петербургский» объектом культурного наследия. Однако профильный комитет отказался включать строение в реестр памятников. В июне «Фонтанка» показывала, что происходит за строительным забором на месте снесенного спорткомплекса.