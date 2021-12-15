Власти Петербурга нашли проектировщика для развязки на Лиговском проспекте

Результаты конкурса были опубликованы накануне, 14 декабря. По его итогам была подана только одна заявка, с ее автором и будет заключен контракт на 292 млн рублей.



Напомним, именно «Институт Стройпроект» занимается Витебской развязкой ЗСД, которая по совместительству является первой очередью Широтной магистрали скоростного движения. Заказчиком для развязки на Лиговском проспекте является АО «ЗСД», хотя она не имеет конструктивного отношения ни к ШМСД, ни к Западному скоростному диаметру. Это связано с тем, что проектирование двух соседствующих объектов надо синхронизировать.

