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Власти Петербурга нашли проектировщика для развязки на Лиговском проспекте

«Институт Стройпроект» займется проектированием развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Объект синхронизируют с Витебской развязкой ЗСД.

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Результаты конкурса были опубликованы накануне, 14 декабря. По его итогам была подана только одна заявка, с ее автором и будет заключен контракт на 292 млн рублей.

Напомним, именно «Институт Стройпроект» занимается Витебской развязкой ЗСД, которая по совместительству является первой очередью Широтной магистрали скоростного движения. Заказчиком для развязки на Лиговском проспекте является АО «ЗСД», хотя она не имеет конструктивного отношения ни к ШМСД, ни к Западному скоростному диаметру. Это связано с тем, что проектирование двух соседствующих объектов надо синхронизировать.

Несколько дней назад АО «ЗСД» начало поиски подрядчика также для трех развязок будущей Широтной магистрали: на пересечении с Союзным проспектом, с проспектом Солидарности и с улицей Коммуны.

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Нашли, всё-таки. А так прятался, так скрывался! :)))
Mr.Long
Кровь из глаз от таких заголовков.
266408274
Воздухоплавательную школу все-таки снесут? Очень жалко.
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