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В Петербурге ищут проектировщика для трех развязок Широтной магистрали

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АО ЗСД объявило конкурс на проектирование развязок для Широтной магистрали скоростного движения. В списке три узла.

Согласно опубликованной документации, максимальная стоимость контракта — 698 млн рублей. Один из объектов — развязка ШМСД на пересечении с Союзным пр. на участке от ул. Коллонтай до пр. Энергетиков со строительством путепровода через железнодорожные пути Ладожского вокзала. Второй — на пересечении с пр. Солидарности на участке от ул. Кржижановского до Хасанской ул. со строительством путепровода над железнодорожными путями станции Дача Долгорукова; здесь также учтена ликвидация нерегулируемого переезда. Наконец, третий — пересечении с ул. Коммуны на участке от ул. Кржижановского до Хасанской ул. со строительством путепровода через железнодорожные пути. Судя по расчету начальной цены, самой «дорогой» является первая развязка (более 300 млн на проектирование), самой дешевой — вторая (75 млн).

Ранее АО ЗСД также объявило конкурс на проектирование другой развязки — на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Как пояснил глава городского предприятия Андрей Карлик, конструктивного отношения ни к ЗСД, ни к ШМСД она не имеет, но работы по проектно-сметной документации надо скоординировать с Витебской развязкой.

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Комментарии (3)

Danik
698 млнов руб. Как-то не конкретно!
Ну вот типа 697 796 697 рублей и 37 копеек. Вот это ясная сумма!
Что уже строим, а развязок всё нет?)
Не по-русски как-то!)
onotolich
Спроектировал в пейнте все 4 развязки. Два вопроса: 1)Куда отправить? 2)Как получить бабло? Щедрой души пост - согласен на 600 млн. и чипсы со сметаной и луком.
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