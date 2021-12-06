В Петербурге ищут проектировщика для трех развязок Широтной магистрали

АО ЗСД объявило конкурс на проектирование развязок для Широтной магистрали скоростного движения. В списке три узла.



Согласно опубликованной документации, максимальная стоимость контракта — 698 млн рублей. Один из объектов — развязка ШМСД на пересечении с Союзным пр. на участке от ул. Коллонтай до пр. Энергетиков со строительством путепровода через железнодорожные пути Ладожского вокзала. Второй — на пересечении с пр. Солидарности на участке от ул. Кржижановского до Хасанской ул. со строительством путепровода над железнодорожными путями станции Дача Долгорукова; здесь также учтена ликвидация нерегулируемого переезда. Наконец, третий — пересечении с ул. Коммуны на участке от ул. Кржижановского до Хасанской ул. со строительством путепровода через железнодорожные пути. Судя по расчету начальной цены, самой «дорогой» является первая развязка (более 300 млн на проектирование), самой дешевой — вторая (75 млн).

