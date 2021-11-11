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В Петербурге ищут проектировщика развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы

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Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» объявило открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Информация 11 ноября появилась на сайте госзакупок.

Начальная цена закупки составляет 291,6 млн рублей.

Как следует из данных технической документации к конкурсу, работа должна быть выполнена в течение 9 месяцев с момента подписания договора подряда. В случае, если разработанный проект не пройдет госэкспертизу, подрядчика ждут штрафные санкции.

Будущая развязка должна обеспечить транспортную связь Витебского проспекта с Обводным каналом и широтной магистралью скоростного движения (ШМСД) в сторону центра города к набережной Обводного канала и в обратном направлении.

Несмотря на то, что развязка находится в непосредственной близости от Витебской развязки ЗСД, которая одновременно является первым этапом ШМСД, конструктивного отношения ни к одной из этих магистралей она не имеет. Как пояснил гендиректор городского АО «ЗСД » Андрей Карлик, компания выступает заказчиком по проектно-сметной документации лишь потому, что эту работу надо скоординировать с Витебской развязкой.

Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект Витебской развязки ЗСД: ее планируется сделать более высокой и узкой. За счет двухъярусной конструкции отпадает необходимость сносить один из корпусов «Электросилы».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Аппаратчик мокрой классификации
Мы вот тоже главбуха ищем. Даже в полицию заяву написали..
Starishok
Похоже все грамотные в этом деле давно убежали,так что надо международный конкурс объявлять.У нас умные не в почете,все пытаются советы давать там где не надо.
dimas062
Интересно, как цену считали. Это же 130 человек в течении 9 месяцев с зп в 120 т.р. на руки....
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