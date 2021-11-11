В Петербурге ищут проектировщика развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы

Как следует из данных технической документации к конкурсу, работа должна быть выполнена в течение 9 месяцев с момента подписания договора подряда. В случае, если разработанный проект не пройдет госэкспертизу, подрядчика ждут штрафные санкции.

Акционерное общество «Западный скоростной диаметр» объявило открытый конкурс на разработку проектно-сметной документации развязки на пересечении Лиговского проспекта и Воздухоплавательной улицы. Информация 11 ноября появилась на сайте госзакупок.

Будущая развязка должна обеспечить транспортную связь Витебского проспекта с Обводным каналом и широтной магистралью скоростного движения (ШМСД) в сторону центра города к набережной Обводного канала и в обратном направлении.

Несмотря на то, что развязка находится в непосредственной близости от Витебской развязки ЗСД, которая одновременно является первым этапом ШМСД, конструктивного отношения ни к одной из этих магистралей она не имеет. Как пояснил гендиректор городского АО «ЗСД » Андрей Карлик, компания выступает заказчиком по проектно-сметной документации лишь потому, что эту работу надо скоординировать с Витебской развязкой.

Ранее Главгосэкспертиза одобрила проект Витебской развязки ЗСД: ее планируется сделать более высокой и узкой. За счет двухъярусной конструкции отпадает необходимость сносить один из корпусов «Электросилы».