Глава МВД России выступил за «более серьезные меры воздействия» на любителей нарушать ПДД

Министерство внутренних дел России выступает за более серьезное наказание за повторное нарушение ПДД. Об этом на заседании в Совете Федерации заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.



По словам министра внутренних дел, штрафы за нарушения, «которые напрямую касаются общественной безопасности» и «могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью», нужно увеличить, передает 7 октября РИА Новости.

«Явный пример — это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — заявил Колокольцев.