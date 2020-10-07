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07.10.2020 14:27
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Глава МВД России выступил за «более серьезные меры воздействия» на любителей нарушать ПДД

Министерство внутренних дел России выступает за более серьезное наказание за повторное нарушение ПДД. Об этом на заседании в Совете Федерации заявил глава ведомства Владимир Колокольцев.

По словам министра внутренних дел, штрафы за нарушения, «которые напрямую касаются общественной безопасности» и «могут принести несоизмеримый вред интересам граждан и их здоровью», нужно увеличить, передает 7 октября РИА Новости.

«Явный пример — это область безопасности дорожного движения. Мы знаем много случаев, когда гражданин десятки, сотни раз в год нарушает, а никакие штрафные санкции его не останавливают. Значит, нужно разрабатывать более серьезные меры воздействия, чтобы гражданин сделал вывод, что либо он лишится водительского удостоверения, либо будет вести законопослушный образ жизни», — заявил Колокольцев.

В 2019 году в ГИБДД предложили увеличить штрафы за нарушение скоростного режима в шесть раз. Например, за превышение на 20–40 км/ч предлагалось штрафовать на 3000 рублей вместо нынешних 500 рублей. Однако поправки вызвали шквал критики, и Минюст решил отказаться от этой идеи.

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Комментарии (5)

260561981
начните, наконец, обочечников штрафовать и любителей объехать пробку по тротуару, как на Дачном. Как и имбецилов, поворачивающих налево вторым, третьим рядом где это запрещено (с набережной на Володарский или мост Ал.Невского). Толку будет больше
Ростислав Павчинский
Сначала выделите 20% (не меньше) сотрудников ДПС для контроля поведения лиц, не являющихся водителями механических транспортных средств. И выпишите им план по штрафам на уровне сотрудников, работающих с водителями механических транспортных средств. Потом обеспечьте нормальные условия движения (на любой 3+3 дороге, в т.ч. городской улице должны быть запрещены наземные переходы (и обеспечено адекватное количество подземных/надземных); должно действовать ограничение не менее 90+0 км/ч). Потом обеспечьте нормальный контроль реально опасных нарушений (поворотов не из того ряда, езды по встречке пусть и на велосипеде). А уж потом открывайте пасть по поводу превышений. Превышения, в отличие от перебегастов где не положено, полудурков "с рельсов направо через два ряда" и веловстречников, угрозы сами по себе не создают.
Kilrathi
Какие штрафы, если в СПб полно мест, где больше половины транспортного потока вместе с теми же ДПС проезжает нарушая ПДД.
Убрать ДПС, на их место поставить страховых агентов, а штрафы пусть получают обслуживающие фотовидеофиксацию компании, плюс частные "фотоохотники". А что: встал у известного перекрестка, денек поснимал на видео с цифровой подписью поворачивающих вторым рядом - за сутки заработал себе годовую зарплату врача/учителя.
А от "безработных на люксовых" отлично сработает каторга и конфискация.
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