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27.02.2020 07:36
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«Не соответствуют запросам общества»: Минюст пересмотрит «возбуждающие ненависть» размеры штрафов за нарушения ПДД

В Минюсте обещают не повышать штрафы за нарушения ПДД так высоко, как планировалось. В этой части проект нового Кодекса об административных правонарушениях будет пересмотрен. Как передаёт 27 декабря РИА «Новости», об этом заявил заместитель министра юстиции России Денис Новак.

Данные предложения готовило МВД, его целью было снижение смертности на дорогах. Однако резкое увеличение штрафов не соответствует запросам общества, отметил Новак. Главная цель нового КоАП не фискальная, подчеркнул замминистра. Новый кодекс призван в целом улучшить качество жизни людей, поэтому задача по обеспечению безопасности дорожного движения требует комплексного подхода: развития инфраструктуры, утверждения требований к автоматическим средствам видеофиксации и т.д. Кроме того, Новак призвал развивать упрощённый порядок обжалования постановлений о штрафах ГИБДД.

В конце января Минюст опубликовал проект нового КоАП с более жёсткими наказаниями за нарушения правил, например за превышение скорости на 20-40 км/ч хотели штрафовать на 4 тысячи рублей, что в 6 раз дороже, чем сейчас, а за повторное превышение на 40–60 км/ч – на 10 тыс. руб. или лишать прав на год. Инициатива вызвала критику в обществе даже среди чиновников. Глава комитета Госдумы по законодательству и госстроительству Павел Крашенинников отмечал, что проект «никуда не годится и возбуждает ненависть к законотворчеству». Премьер-министр Михаил Мишустин заявлял, что предлагаемые штрафы станут непосильными для автомобилистов.

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Комментарии (22)

муматор
"Однако резкое увеличение штрафов не соответствует запросам общества" - это как такое возможно??? Какого общества? Может тогда и УПК пересмотреть в соответствии с запросами "общества"? Не, нуачё, это из той же оперы.
Vurgagain
"Однако резкое увеличение штрафов не соответствует запросам общества"
я всегда был уверен, что у нас сущесвтует какое то общество, о котором мы не знаем, но его запросы всегда в приоритете....
lenten
Перечитываю и не могу въехать в их аргументацию. Это сюр какой-то. Есть простой способ улучшить ситуацию на дорогах - просто ужесточить наказания. То есть сделать так, чтобы наказаний боялись, чтобы нарушать правила было очень некомфортно. Но они отказываются это делать. По каким-то невменяемым причинам.
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