Микробиологи из Франции и США получили нобелевку по химии за разработку геномных ножниц

Нобелевскую премию по химии 2020 года получили ученые из Франции и США за разработку «геномных ножниц». Об этом 7 октября сообщает Нобелевский комитет.



Эммануэля Шарпантье и Дженнифер Дудна наградили за создание технологии CRISPR / Cas9, с помощью которой можно редактировать геном. Используя её, исследователи могут изменять ДНК животных, растений и микроорганизмов с чрезвычайно высокой точностью.



Так называемые «геномные ножницы CRISPR / Cas9» произвели революцию в молекулярных науках о жизни, открыли новые возможности для селекции растений, внесли свой вклад в инновационные методы лечения рака и могут воплотить мечту об излечении наследственных болезней.

