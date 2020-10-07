СМИ сообщили, что в крови Голунова нашли наркотик. Журналист ответил им в Telegram

В крови корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова нашли синтетический наркотик, сообщил со ссылкой на экспертов ТАСС. Журналист отреагировал на новость об этом в своем Telegram-канале.



«В экспертизе Голунова, которую проводили эксперты ФСБ, есть противоречие. В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы синтетического наркотика», — приводит слова своего собеседника ТАСС 7 октября.

