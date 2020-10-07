СМИ сообщили, что в крови Голунова нашли наркотик. Журналист ответил им в Telegram
В крови корреспондента издания «Медуза» Ивана Голунова нашли синтетический наркотик, сообщил со ссылкой на экспертов ТАСС. Журналист отреагировал на новость об этом в своем Telegram-канале.
«В экспертизе Голунова, которую проводили эксперты ФСБ, есть противоречие. В выводах сказано, что в крови его не выявлено запрещенных веществ, они только обнаружены на волосах. А вот в описательной части экспертизы сказано, что в крови журналиста есть следы синтетического наркотика», — приводит слова своего собеседника ТАСС 7 октября.
Журналист прокомментировал эту информацию в Telegram.
«Адвокатам экс-полицейского Ляховца, организовавшего мне подброс наркотиков, было бы неплохо научится читать. Во время экспертизы крови также были использованы два контрольных образца: человека, не употребляющего наркотики, и человека, употребляющего наркотики. У меня в крови обнаружены: кофеин, теобромин, никотинамид. А синтетический наркотик был обнаружен в контрольном образце», — написал Голунов.
Корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали в начале прошлого лета и обвинили в покушении на сбыт запрещенных веществ. Сам он утверждал, что их ему подбросили в связи с профессиональной деятельностью — журналист связывал инцидент со статьями о возможной связи высоких чинов ФСБ с московскими кладбищами. Впрочем, позже сам Голунов говорил, что подтверждения версия не получила. Это событие вызвало широкий общественный резонанс. В поддержку журналиста выступили его коллеги, а также другие публичные люди. В ходе расследования возбуждённого в отношении него уголовного дела было установлено, что он никак не связан с наркотиками. Голунова отпустили, а материалы дела передали в СКР.
Действия в отношении сотрудников полиции, задержавших Голунова начались после того, как вопрос об этом на ежегодной пресс-конференции коллеги журналиста задали президенту РФ Владимиру Путину. В результате следствие обвинило экс-начальника отделения по борьбе с незаконным оборотом синтетических наркотиков и сильнодействующих веществ отдела по контролю за оборотом наркотиков УМВД по ЗАО Игоря Ляховца, а также его подчиненных Романа Феофанова, Акбара Сергалиева, Максима Уметбаева и Дениса Коновалова в преступлениях, предусмотренных ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий), ст. 303 УК РФ (фальсификация результатов оперативно-разыскной деятельности) и ст. 228 УК РФ (незаконный оборот наркотиков). Позже им добавили еще одну статью — о совершении преступления организованной группой. СКР заявил о завершении расследования по «делу Голунова», а также то, что фигурантам дела предъявлено обвинение в окончательной редакции. Однако следствием до сих пор не установлен заказчик преступления.