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07.10.2020 09:22
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Тело девятиклассника нашли в центре Петербурга. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства

В обстоятельствах преждевременной смерти юного петербуржца в центре города предстоит разобраться следователям. Последние полагают, что погибшего могли подтолкнуть к тому, чтобы расстаться с жизнью.

Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около пяти утра под окнами одного из домов на улице Союза Печатников в Адмиралтейском районе Петербурга был найден мертвым 16-летний девятиклассник с травмами, характерными для падения с высоты.

Работающая на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что на седьмом этаже здания, рядом с которым было обнаружено тело, находится четырехкомнатная квартира неработающей матери подростка. Сам он проживал с отцом-предпринимателем в Петергофе.

По некоторым данным, погибший мог состоять на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Установлению остальных обстоятельств случившегося должна способствовать запись с камеры видеонаблюдения, оставленные на месте происшествия следы, а также электронные устройства, например изъятые телефон и планшеты. Уголовное дело возбуждено по статье «Доведение до самоубийства». Расследование продолжается.

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Комментарии (2)

MiDeg
жаль парня. видимо рядом не было никого, с кем можно было по душам поговорить. тогда можно было бы избежать трагедии.
ужас. Ну и новости
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