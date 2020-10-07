Тело девятиклассника нашли в центре Петербурга. Возбуждено уголовное дело о доведении до самоубийства

В обстоятельствах преждевременной смерти юного петербуржца в центре города предстоит разобраться следователям. Последние полагают, что погибшего могли подтолкнуть к тому, чтобы расстаться с жизнью.



Как стало известно «Фонтанке» 7 октября, накануне около пяти утра под окнами одного из домов на улице Союза Печатников в Адмиралтейском районе Петербурга был найден мертвым 16-летний девятиклассник с травмами, характерными для падения с высоты.



Работающая на месте происшествия следственно-оперативная группа установила, что на седьмом этаже здания, рядом с которым было обнаружено тело, находится четырехкомнатная квартира неработающей матери подростка. Сам он проживал с отцом-предпринимателем в Петергофе.

