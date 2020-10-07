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07.10.2020 08:19
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Эксперт не видит смысла в закрытии границ России из-за роста заболеваемости коронавирусом

России нет смысла закрывать границы с другими странами из-за роста заболеваемости коронавирусом. Влияние международного контакта на ситуацию опасений не вызывает, полагает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

«Рост заболеваемости сейчас очень серьезный, но смысла в закрытии границ я не вижу никакого. Границы имело смысл закрывать в марте, когда заболеваемость в других странах была выше, чем у нас», - сказал он 7 октября агентству ТАСС.

Он обратил внимание, что на данный момент путешествия внутри России несут не меньший риск и можно с одинаковой вероятностью привезти коронавирус как из Крыма и Сочи, так и из Турции. Врач отметил, что границы внутри России имеет смысл закрыть тем регионам, где заболеваемость держится на низком уровне.

«Если в регионе заболеваемость низкая, намного ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, то ограничение пассажиропотока может помочь сильно замедлить рост заболеваемости», - сказал эксперт.

Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков полагает, что в течение двух-трех недель в России будет рост случаев заражения коронавирусом, после чего ситуация должна стабилизироваться и кривая заболеваемости пойдет вниз.

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Комментарии (6)

MiDeg
правильно. никакой угрозы нет. это всё фикция.
262126571
Надо понимать несколько моментов
1. Этот "эксперт" призывает к открытию границы с Таджикистаном, Узбекистаном, Киргизстаном. То есть продавливает интересы крупного бизнеса. Раб силы маловато стало.
2. Европа никого из РФ с колоссальным уровня ковида и вранья по статистике не пустит с туристическими целями в ближайший год.
Минимум до лета 2021.
3. РФ не выпускает даже к родственникам за границу через сухопутные пункты пропуска более одного раза. То есть железный занавес на ура опустили. Что будет дальше сказать сложно. Всех крупных чиновников и т.п. - это ограничение конечно не касается.
Michael_5e4cd31840823
Без экспертов ясно, что вирус уже есть везде и нет никакого смысла закрывать границы, что весной, что сейчас.
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