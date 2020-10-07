Эксперт не видит смысла в закрытии границ России из-за роста заболеваемости коронавирусом

«Рост заболеваемости сейчас очень серьезный, но смысла в закрытии границ я не вижу никакого. Границы имело смысл закрывать в марте, когда заболеваемость в других странах была выше, чем у нас», - сказал он 7 октября агентству ТАСС .

России нет смысла закрывать границы с другими странами из-за роста заболеваемости коронавирусом. Влияние международного контакта на ситуацию опасений не вызывает, полагает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е. И. Марциновского Александр Лукашев.

Он обратил внимание, что на данный момент путешествия внутри России несут не меньший риск и можно с одинаковой вероятностью привезти коронавирус как из Крыма и Сочи, так и из Турции. Врач отметил, что границы внутри России имеет смысл закрыть тем регионам, где заболеваемость держится на низком уровне.



«Если в регионе заболеваемость низкая, намного ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге, то ограничение пассажиропотока может помочь сильно замедлить рост заболеваемости», - сказал эксперт.



Главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков полагает, что в течение двух-трех недель в России будет рост случаев заражения коронавирусом, после чего ситуация должна стабилизироваться и кривая заболеваемости пойдет вниз.

