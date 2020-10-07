Инфекционист прогнозирует, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще 2-3 недели
В течение двух-трех недель в России будет рост случаев заражения коронавирусом, после чего ситуация должна стабилизироваться и кривая заболеваемости пойдет вниз. Мнением поделился главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.
«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», - сказал он 7 октября ТАСС.
Тимаков отметил, что коронавирус, по его мнению, полностью никуда не исчезнет.
Доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн ранее заявил, что вторая волна коронавируса в России будет более жесткой, поскольку накладывается на сезонный рост респираторных заболеваний.
Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний Сеченовского университета, член-корреспондент РАН Александр Лукашев полагает, что в Москве и Петербурге осенняя волна коронавируса ожидается в два-три раза сильнее весенней.
По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 11 615 новых случаев коронавируса. Лидером остается Москва с 4082 случаями, в Петербурге 411 новых заболевших. Это практически рекордное значение, в первую волну максимальное количество новых случаев — 11656 — было зафиксировано 11 мая.