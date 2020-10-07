Инфекционист прогнозирует, что заболеваемость коронавирусом в России будет расти еще 2-3 недели

В течение двух-трех недель в России будет рост случаев заражения коронавирусом, после чего ситуация должна стабилизироваться и кривая заболеваемости пойдет вниз. Мнением поделился главный врач медицинского центра «Лидер медицины», врач-педиатр, инфекционист, вакцинолог Евгений Тимаков.



«Увеличение будет идти еще недели две-три, потом все это стабилизируется. К концу октября должно стабилизироваться, потом потихоньку до конца января, скорее всего, будет идти на спад», - сказал он 7 октября ТАСС.

