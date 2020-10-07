Трамп решил рассекретить все документы по расследованию его связей с Россией

«Я распорядился полностью рассекретить все документы, связанные с единственным величайшим политическим преступлением в американской истории, обманом (связанным с) Россией. Так же, как и со скандалом с электронной почтой Хиллари Клинтон. Никакого редактирования», — написал Трамп в Twitter в ночь на 7 октября мск.

Президент США Дональд Трамп решил рассекретить все документы, которые прольют свет на его предполагаемые связи с Россией. Также он решил опубликовать информацию о переписке экс-госсекретаря США Хиллари Клинтон.

В следующем посте Трамп призвал «действовать», добавив, что «это, возможно, самое большое политическое преступление в истории нашей страны».



Россию подозревают во вмешательстве в американские выборы с 2016 года, когда победил Дональд Трамп. Американские спецслужбы обвинили Россию во вмешательстве в ход голосования, а новоизбранного президента — в сговоре с Москвой. И в Кремле, и в Белом доме все эти обвинения отвергли.



Спецпрокурор Роберт Мюллер по итогу расследования не нашел сговора между Трампом и российскими властями. Тем не менее, российское вмешательство в президентскую кампанию в США в 2016 году спецпрокурор считает доказанным. В частности, он уверен, что разногласие в обществе сеяла так называемая фабрика троллей — «Агентство интернет-исследований», которое связывают с бизнесменом Евгением Пригожиным.



29 мая спецпрокурор объявил, что уходит в отставку и распускает свою группу. Комментируя итоги расследования, Трамп указал, что «разгневанные демократы» расследовали то, чего не было. Президент России Владимир Путин назвал предсказуемыми выводы Мюллера. Он подчеркнул, что Москва не вмешивалась ни в какие американские выборы и не было никакого сговора с Трампом.

