Минздрав назвал главные ошибки Петербурга в борьбе с коронавирусом

Комиссия Минздрава после изучения эпидемической ситуации в Петербурге заявила список критичных организационных моментов, которые непосредственно сказались на эффективности работы медиков и росте смертности в период пандемии. Выводы содержатся в докладе главы комздрава Дмитрия Лисовца, который опубликовал 6 октября Znak.com. Первая и главная проблема — отсутствие вертикали управления. В Петербурге не нашли единого центра принятия решений, координирующего управление региональным здравоохранением. Работают 19 ведомств — и нет одного ответственного. Без него происходит существенная десинхронизация работы амбулаторного и стационарного звена, результаты которой заметны невооруженным взглядом.

Как отмечается в докладе, в городе неравномерно распределена нагрузка на стационары: в среднем в час больницы принимают от одного до восьми пациентов с коронавирусом (с другими заболеваниями — от четырех до 12 человек), выписывают вылечившихся от коронавируса со скоростью от 20 до 70 человек в сутки. Работа КТ-центров для амбулаторных пациентов с подозрением на новую коронавирусную инфекцию не выстроена должным образом (очереди «Фонтанка» показывает ежедневно). А задержка выездных бригад скорой медицинской помощи в приемных отделениях стационаров до сих пор составляет до четырех-шести часов. Перепрофилирование медицинских стационаров на коронавирус шло с нарушением требований постановления правительства. В результате большая часть пациентов, 54,6%, высокого сердечно-сосудистого риска выпала из поля зрения медицинского персонала. При этом заместить это дистанционным и телемедицинским консультированием в режиме «врач — пациент» не смогли. Это привело к большому числу госпитализаций таких пациентов с коморбидной патологией и внебольничными пневмониями, а также новой коронавирусной инфекцией в среднетяжелой и тяжелой степени.

Теперь чиновникам предстоит работа над ошибками. Будет создан новый оперативный штаб по взаимодействию органов исполнительной власти между собой, в нем же появится ситуационный центр. А в каждом районе города появятся еще и центры управления сердечно-сосудистыми рисками на базе больниц и поликлиник. Также Минздрав рекомендует провести обязательное диспансерное наблюдение и адекватное лекарственное обеспечение: пациентам, перенесшим COVID-19, — 41 574 человека, пациентам, перенесшим сердечно-сосудистые катастрофы, — 14 086 человек, и пациентам трудоспособного возраста, входящим в особую группу здоровья по болезням системы кровообращения, сахарному диабету, хроническим заболеваниям органов дыхания и злокачественным новообразованиям, — это без малого миллион человек. Властям предписано возобновить в полном объеме профилактические осмотры и диспансеризацию определенных групп населения с учетом ограничительных мер. И организовать лекарственное обеспечение льготных категорий граждан, в первую очередь сердечников. А также массовую вакцинацию от гриппа, как пациентов из группы риска, так и медработников. А также добавить в перечень ключевых показателей результативности администраций районов Петербурга такие показатели, как охват прививками от гриппа, лекарственной терапией и общую смертность.