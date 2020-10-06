Смертность от коронавируса в Петербурге наиболее выражена в трех районах города — Фрунзенском, Курортном и Колпинском. Такие данные содержатся в презентации председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, которую 6 октября опубликовал Znak.сom.

Из сравнительной таблицы следует, что заметные показатели смертности от COVID-19 за период январь — сентябрь 2020 года выявлены также в Петродворцовом, Московском, Невском и Кировском районах Петербурга. В районах собеседники издания признались, что сомневаются в точности цифр и проверят их самостоятельно.