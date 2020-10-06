Смертность от коронавируса в Петербурге наиболее выражена в трех районах города — Фрунзенском, Курортном и Колпинском. Такие данные содержатся в презентации председателя комитета по здравоохранению Дмитрия Лисовца, которую 6 октября опубликовал Znak.сom.
Из сравнительной таблицы следует, что заметные показатели смертности от COVID-19 за период январь — сентябрь 2020 года выявлены также в Петродворцовом, Московском, Невском и Кировском районах Петербурга. В районах собеседники издания признались, что сомневаются в точности цифр и проверят их самостоятельно.
Также из отчета можно узнать, что общий рост смертности в Петербурге по сравнению с 2019 годом составил 10%. Пик пришёлся на июнь. При этом непосредственно от COVID-19 скончались 2,7 тысячи человек, а людей, у которых коронавирус был не основной причиной смерти, — еще 6,7 тысячи. Однако в ежедневной статистике от оперштаба на 6 октября в Петербурге значится 3107 умерших от коронавируса.
Накануне губернатор Александр Беглов заявил, что в Петербурге усложняется ситуация с коронавирусом — заболеваемость нарастает. И теперь важно попытаться сохранить плановую помощь и нормальную работу экономики.