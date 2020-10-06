Порядка 40 автомобилей выстроились вокруг центра КТ на улице Пограничников в Сестрорецке. Судя по кадрам, конец очереди уже на проезжей части, а середина загнулась вокруг больницы.



В здании расположен «Центр точной диагностики» и очереди перед ним фиксируются уже не в первый раз во время второй волны коронавируса. Месяц назад машин, как и заболевших, было существенно меньше. Всего в Петербурге, по последним данным с сайта комитета здравоохранения Петербурга, 5 центров, где вне больниц можно сделать КТ для ковидных пациентов. Судя еще по майской схеме маршрутизации, центр в Сестрорецке должен обслуживать жителей Курортного, Кронштадтского и, максимум, Приморского районов. Однако как рассказал «Фонтанке» врач, который оказался в той же очереди 5 октября, больных везут и, например, из Калининского района. Насколько ему известно, Сестрорецк оказался чуть ли не единственным центром, куда пациентов привозят медики. Остальные работают для тех петербуржцев, которых направляют на КТ из поликлиник и до томографа они добираются сами.

