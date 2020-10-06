Минобороны Армении сообщило о новом масштабном наступлении Азербайджана на Карабах
Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о начале масштабного нападения азербайджанских военных на Арцах (не признанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.) с использованием бронетехники и артиллерии. Об этом она написала 6 октября на своей странице в Facebook.
«Добро пожаловать в ад! По данным армии обороны Арцаха, днем ВС Азербайджана развернули масштабное нападение в южном направлении линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, использовав резервные силы, большое количество военной техники, включая танки и артиллерию», — передает пресс-секретарь минобороны Армении.
Режим прекращения огня на территории не признанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.