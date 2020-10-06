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Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
06.10.2020 16:20
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Минобороны Армении сообщило о новом масштабном наступлении Азербайджана на Карабах

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о начале масштабного нападения азербайджанских военных на Арцах (не признанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.) с использованием бронетехники и артиллерии. Об этом она написала 6 октября на своей странице в Facebook.

«Добро пожаловать в ад! По данным армии обороны Арцаха, днем ВС Азербайджана развернули масштабное нападение в южном направлении линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, использовав резервные силы, большое количество военной техники, включая танки и артиллерию», — передает пресс-секретарь минобороны Армении.

Режим прекращения огня на территории не признанной республики Нагорный Карабах был нарушен в 5 утра 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военного конфликта. Обе страны ввели военное положение. Россия, ОДКБ, ОБСЕ, ООН, Совет Европы, НАТО, Ирак, Египет и многие другие страны обратились к сторонам с просьбой урегулировать конфликт мирным путём.

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Комментарии (2)

Мужской Взгляд
России в это вмешиваться не следует.
Wuhan Proletarian
Если азербайджанская армия после Джебраила освободит остальные оккупированные районы, то Карабах будет полностью отрезан от Армении и его падение станетнеизбежным.
Вряд ли "миротворцы", чьи бы они не были, сунутся сейчас в это пекло.
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