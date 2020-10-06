Минобороны Армении сообщило о новом масштабном наступлении Азербайджана на Карабах

Пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о начале масштабного нападения азербайджанских военных на Арцах (не признанная Нагорно-Карабахская Республика. — Прим. ред.) с использованием бронетехники и артиллерии. Об этом она написала 6 октября на своей странице в Facebook.

«Добро пожаловать в ад! По данным армии обороны Арцаха, днем ВС Азербайджана развернули масштабное нападение в южном направлении линии соприкосновения Арцаха и Азербайджана, использовав резервные силы, большое количество военной техники, включая танки и артиллерию», — передает пресс-секретарь минобороны Армении.