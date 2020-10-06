Агент Кузяева: Удивлен, что Далер остался в Петербурге, от его отца звучало личное неприятие «Зенита»

Футбольный агент Вадим Васильев, который занимался поисками клуба в Европе для полузащитника Далера Кузяева, прокомментировал слухи о подписании контракта с «Зенитом». В интервью сайту «Чемпионат.com» во вторник, 6 октября, Васильев подчеркнул, что крайне удивлен подобному исходу, так как отец Кузяева, который занимается делами Далера, уверял его совершенно в другом.

«Крайне удивился (возвращению Кузяева в «Зенит». — Прим. ред.). И даже разочаровался. Папа игрока Адьям много раз говорил мне, что такое невозможно, что ни при каких условиях не будет нового контракта с «Зенитом». Хотя я настоятельно рекомендовал принять предложение из Санкт-Петербурга. В соглашении было условие, что клуб не станет удерживать футболиста при наличии варианта в Европе и отпустит до конца трансферного окна. Это была хорошая возможность. Адьям настаивал на том, что «Зенит» неправильно поступил в отношении игрока в прошлом и никакие новые отношения с этим клубом невозможны. Наверное, это моя ошибка, что я поверил. Всё оказалось иначе. Речь не шла о деньгах, а звучало личное неприятие «Зенита». Я удивлён, потому что в этом плане вряд ли что-то могло поменяться», — заявил Вадим Васильев.