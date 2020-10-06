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06.10.2020 14:53
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Игорь Денисов ведет переговоры с «Зенитом». Скандальный экс-футболист хочет стать тренером Академии

Экс-полузащитник футбольного клуба «Зенит» и сборной России Игорь Денисов может вернуться в «Зенит». Как сообщает Sport24 во вторник, 6 октября, бывший футболист ведет переговоры о возвращении в родную команду на роль тренера академии.

Игорь Денисов выступал за «Зенит» с 2002 по 2013 год. За это время он сыграл в 355 матчах. Также в разные годы Денисов играл за «Анжи», «Динамо» (Москва) и «Локомотив» (Москва). В футболке сборной России он провел 54 матча.

Всего на счету Денисова четыре титула чемпиона России (три с «Зенитом», один — с «Локомотивом»). В 2008 году Денисов в составе «Зенита» стал победителем Кубка УЕФА и Суперкубка УЕФА. Карьеру футболиста он завершил в 2019 году. Помимо титулов, в карьере Денисова было немало скандалов, о которых читайте здесь .

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Комментарии (3)

67832738
Весь сброд подбирают
Алекс81
Ещё PR-менеджером быстров, а тренером по физ подготовке-широков)))))
И будет полная pzda итак подгнивающей академии
С возвращением Игорь. Мечтаю о том дне, когда гендиректором Зенита будет Аршавин, а спортивным директором Денисов.
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