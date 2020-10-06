Суд освободил сбросившего свою мать с балкона петербуржца
Обвиняемый в убийстве матери 33-летний петербуржец Юрий Краснов освобожден под подписку о невыезде. Следствие не смогло доказать его опасность для общества.
Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 6 октября, следствие СК Фрунзенского района обратилось с ходатайством о заключении под стражу 33-летнего Юрия Краснова, обвиняемого в убийстве женщины на Бухарестской улице.
«Представленные следствием материалы не содержали данных о возможности Краснова скрыться или оказать давление на свидетелей, а тяжесть преступления — недостаточное основание для самой строгой меры», — уточнили мотивацию суда в пресс-службе.
Краснова освободили. Следствие взяло с него подписку о невыезде.
Петербуржца задержали 3 октября после того, как под окнами жилого дома на Бухарестской улице нашли тело его 54-летней матери. Краснов в первоначальных объяснениях рассказывал, что женщина сама упала с балкона четвертого этажа, выйдя в соседнюю комнату. Показания он изменил, написал явку с повинной. Из нее следует, что обвиняемый вечером 2 октября пришел в гости к матери и после конфликта с силой толкнул потерпевшую, выпавшую в окно. Утверждает, что умысла на убийство не имел.