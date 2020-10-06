Суд освободил сбросившего свою мать с балкона петербуржца

Обвиняемый в убийстве матери 33-летний петербуржец Юрий Краснов освобожден под подписку о невыезде. Следствие не смогло доказать его опасность для общества.

Как сообщили «Фонтанке» в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга 6 октября, следствие СК Фрунзенского района обратилось с ходатайством о заключении под стражу 33-летнего Юрия Краснова, обвиняемого в убийстве женщины на Бухарестской улице.

«Представленные следствием материалы не содержали данных о возможности Краснова скрыться или оказать давление на свидетелей, а тяжесть преступления — недостаточное основание для самой строгой меры», — уточнили мотивацию суда в пресс-службе.