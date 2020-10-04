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04.10.2020 13:59
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Петербуржец сымитировал самоубийство матери, выбросив ее из окна квартиры

По подозрению в убийстве матери задержали 33-летнего петербуржца. Тело женщины нашли под окнами квартиры, сын списывал ее смерть на суицид.

Как стало известно «Фонтанке» 4 октября, полиция Фрунзенского района получила сообщение о рядовом падении из окна жилого дома на Бухарестской улице. На газоне лежал труп 54-летней женщины.

В квартире находился ее сын, Юрий Краснов, с супругой. Мужчина пояснил, что приехал в гости к женщине. Во время посиделок она якобы вышла в соседнюю комнату и бросилась с балкона.

При детальном осмотре трупа эксперты нашли след колющего предмета. При женщине ничего похожего не было. Осмотр кухонных ножей привел к задержанию Краснова в качестве подозреваемого. Уголовное дело возбудили по статье 105 «Убийство».

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Савва Морозов
вспомнился тост антибиотика в ресторане.
263768501
Бедная старушка. Сначала зарезать, а потом выкинуть из окна. В каком мире мы живем???
hal9000
жена манипулирует дураком...к бабке не ходи..правда глупая жена..она конечно останется в стороне ..но без мужа..
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