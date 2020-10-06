Схиигумен Сергий дождался уголовного дела: неустановленные изверги 15 лет истязали в монастыре детей, считают в СК

Как сообщили в ведомстве 6 октября, возбуждено уголовное дело «по факту истязания детей на территории Среднеуральского женского монастыря и ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами органов системы профилактики по признакам преступлений, предусмотренных пп. «а, г» ч. 2 ст. 117 УК РФ, ч. 1 ст. 293 УК РФ (истязание, халатность)».

Следственный комитет возбудил уголовное дело об истязании детей в Среднеуральском монастыре, который возглавляет опальный схиигумен Сергий. Кроме того, следователи подозревают профильных чиновников в халатности.

По предварительным данным следствия, 15 лет, с 2004 по 2019 год, некие неустановленные лица, находясь на территории Среднеуральского женского монастыря, «действуя умышленно, исходя из ложного понимания процесса воспитания несовершеннолетних, причиняли физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев и совершения иных насильственных действий семерым детям».

При этом четверо из пострадавших детей жили на территории монастыря без своих законных представителей, а это уже, считают следователи, «стало возможным ввиду ненадлежащего исполнения неустановленными должностными лицами органов и учреждений системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних своих обязанностей».

Напомним, что церковный суд лишил бывшего схиигумена сана из-за его роликов в YouTube, проповеди с критикой в адрес церкви и власти были сочтены недостойными звания священнослужителя. Схиигумен также был оштрафован на 90 тысяч рублей за распространение в Интернете фейков о коронавирусе — чипировании и опасности 5G. В ответ он требовал у Владимира Путина передать ему президентские полномочия. А затем заперся на территории монастыря и отказался пускать туда представителей РПЦ. С ним остаются его сторонники, которых уже отлучили от церкви за предательство.