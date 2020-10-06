На финише выдвижения номинантов на премию «Фонтанки» выход в финал будет зависеть от каждого голоса. Уже названо почти 5000 компаний

Осталась всего одна неделя, когда петербуржцы могут выдвинуть любую петербургскую компанию или организацию в качестве номинанта премии «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Лидеры уже, по сути, обеспечили себе место во втором туре, но попасть в топ-10, чтобы выйти в финал, вполне возможно даже небольшим фирмам и новичкам. Главное — собрать команду поддержки. Выдвижение номинантов продлится до 11 октября на специальном сайте. После этого будет сформирован шорт-лист — по 10 представителей в каждой номинации, получивших наибольшую поддержку горожан, и начнется второй, главный этап голосования за лучшие компании и заведения Петербурга.

Наибольшее количество претендентов с 14 сентября, когда стартовал отборочный тур премии «Фонтанки», петербуржцы пока назвали в номинации «Бары и рестораны». Без преувеличения сотни прекрасных заведений честно заслужили симпатии петербуржцев, но именно поэтому собрать достаточно голосов, чтобы пройти в следующий тур, тут сложнее всего. Причем самые большие городские рестораны и даже целые сети оказались в одинаковых условиях с небольшими и совсем юными проектами. За счет поддержки друзей и клиентов маленькому пабу с Большой Подьяческой за семь дней до финиша пока удается удерживать пусть хрупкое, но лидерство. Вместе с ним внушительную группу поддержки удалось собрать и новой сети авторских шавермных — уже ставшее традиционно петербургским блюдо собирает поклонников не меньше, чем гранды «взрослого» городского общепита. Также можно отметить, что пока в топ-10 в этой самой «народной» номинации нет ни одного известного международного бренда — оно и понятно, петербуржцы явно голосуют за свое, родное.

Совсем ничего не решено еще и в разделе «Бизнес-старт года», где горожане голосуют за самое яркое открытие бизнеса в Петербурге по итогам 2019–2020 годов. У всех на виду крупные проекты по доставке продуктов, в которые инвесторы вкладывают огромные деньги, — они привлекают поклонников за счет рекламы и качественного обслуживания большого числа петербуржцев. Но и те, кому многомиллионные рекламные бюджеты не под силу, не должны опускать руки и оставаться за бортом премии «Фонтанки». В этом году всего один пост в соцсетях с призывом к подписчикам проголосовать за туристический стартап позволил за пару суток вывести компанию в топ-10 и, похоже, обеспечить ей место в финале. Повторить это достижение теоретически может любая молодая компания. Ярким подтверждением этому может служить то, как за неделю до конца выдвижения претендентов складывается расклад сил в номинации «Бизнес-центр и коворкинг». Самые большие и заметные чуть ли не со всех концов города объекты пока не могут опередить по числу собранных голосов куда более скромный и совсем молодой коворкинг в центре Петроградки: все дело в том, как подобрать команду поддержки, которая готова заявить о своей преданности любимому месту.

Не менее показательный пример — положение дел в номинации «Вузы». В числе лидеров там с самого начала стал не главный городской университет, а Санкт-Петербургский государственный институт кино и телевидения. Именно его выпускники и друзья сумели за короткое время вывести свой любимый вуз в лидеры. Однако не менее сплоченная команда оказалась и у Российской академии народного хозяйства и госслужбы. Всего за пару дней вуз собрал столько голосов, что обошел не только СПбГУ, но и СПбГИКиТ, и теперь возглавляет гонку за право выйти в финал премии «Фонтанки». На специальном сайте премии любой может проголосовать за свои любимые компании, чтобы помочь им одержать достойную победу и получить заслуженную премию «Фонтанка.ру — Признание и Влияние». Система оценки такова, что чем больше сотрудников, клиентов и друзей компания убедит проголосовать за себя, тем больше шансов у нее пройти в финал. Инструкцию, как правильно голосовать, можно найти тут . Здесь компании могут скачать промо-материалы, чтобы активнее привлекать своих клиентов и друзей голосовать за себя.

Приглашаем всех петербуржцев активно выдвигать номинантов. В этом году премия будет разыгрываться в 11 номинациях: • «Банк»: голосуем за тех, кто лучше других обеспечивал безопасность наших финансов, комфорт и гибкость в их управлении; • «Служба доставки»: лучшие компании, которые помогли петербуржцам пережить коронавирусные времена, доставляя домой или в офис товары и продукты; • «Высшее учебное заведение»: называем высшие учебные заведения в Петербурге, лучше других обеспечившие учебный процесс в необычных обстоятельствах; • «Бар и ресторан»: не все в этой отрасли вышли живыми из периода самоизоляции. Но многим, напротив, удалось обновиться и окрепнуть. Если среди них и ваши любимые — выдвигайте их в этой номинации; • «Арт-пространство»: новые форматы активных развлечений в Петербурге, на этот раз без традиционных музеев, театров, кинотеатров; • «Бизнес-центр или коворкинг»: самые удобные площадки в Петербурге для работы и творчества; • «Строительная компания»: надежный застройщик, возводящий качественные и комфортные для проживания жилые комплексы;