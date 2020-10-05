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05.10.2020 23:48
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Мутанты и переболевшие ОРВИ имеют иммунитет к COVID-19: сообщение Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рассказал о последних мировых исследованиях иммунитета к коронавирусу. Оказалось, что есть люди определенной природы с естественной защитой от вируса, а приобрести её можно и просто переболев ОРВИ.

Как сообщает 5 октября РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства, исследования американских ученых показали, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к коронавирусам, в том числе COVID-19. Вопрос еще требует исследования — например, от гриппа, они вроде бы не появляются. А их эффективность еще предстоит изучить.

Также выяснилось, что люди с определенными генными мутациями вообще не могут заразиться коронавирусом, так как изменения в их генах затрудняют проникновение инфекции в клетки.

«Таким образом, выявление генетических вариантов позволяет выявлять и людей, наиболее подверженных риску тяжелого течения COVID-19, и тех «счастливчиков», кто «защищен», — заявили в ведомстве.

Ранее бывший заведующий лабораторией Центра «Вектор» Александр Чепурнов рассказал, что количество антител у переболевших новым коронавирусом снижается в течение трех-четырех месяцев, а к 6 месяцу они полностью исчезают.

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Комментарии (12)

Hans-Christian
Надо принудительно у всего населения планеты взять образец ДНК. Якобы на выявление мутаций в генах (и чебурашках). А по факту - для создания базы.
Глядишь за счёт анализа такой базы и найдутся решения подешевле как сократить население до золотого миллиарда.
daisychain
Эврика! Человек, переболевший простудой, получает иммунитет от простуды.
Для справки: примерно 10% обычных лёгких сезонных простуд вызываются старыми известными давно штаммами коронавирусов, родственных нынешнему виновник торжества.
Вас все ещё удивляет, что больше всего ковидных страдальцев среди тех, кто месяцами не выползал из квартирки, а если и выползал, то в полном боевом облачении? То есть не имел ежедневного привычного контакта с ослабленными штаммами и тем самым садил свой иммунитет?
Татьяна Иванова
Что за идиотизм!? Долго еще лапшу на уши вешать будете?
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