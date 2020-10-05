Мутанты и переболевшие ОРВИ имеют иммунитет к COVID-19: сообщение Роспотребнадзора

Роспотребнадзор рассказал о последних мировых исследованиях иммунитета к коронавирусу. Оказалось, что есть люди определенной природы с естественной защитой от вируса, а приобрести её можно и просто переболев ОРВИ.

Как сообщает 5 октября РИА Новости, со ссылкой на пресс-службу ведомства, исследования американских ученых показали, что переболевшие сезонным ОРВИ могут получить иммунитет к коронавирусам, в том числе COVID-19. Вопрос еще требует исследования — например, от гриппа, они вроде бы не появляются. А их эффективность еще предстоит изучить.