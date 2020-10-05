Вирусолог: Иммунитет к коронавирусу сохраняется полгода

Антитела у людей, переболевших COVID-19, исчезают через полгода. Об этом в интервью порталу Ura.ru, которое вышло 5 октября, сообщил вирусолог, бывший заведующий лабораторией Центра «Вектор» Александр Чепурнов.
Эксперт уверен, что количество антител у переболевших снижается в течение трех-четырех месяцев, а к 6 месяцу они полностью исчезают.
«Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — предупредил Чепурнов.
Таким образом, по его мнению, увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.
При этом он выразил сомнения, что удастся сформировать коллективный иммунитет с помощью переболевших.
«Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — утверждает вирусолог.
Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших наблюдается в США, Индии и Бразилии.
В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 человек.