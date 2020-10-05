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05.10.2020 10:15
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Вирусолог: Иммунитет к коронавирусу сохраняется полгода

Антитела у людей, переболевших COVID-19, исчезают через полгода. Об этом в интервью порталу Ura.ru, которое вышло 5 октября, сообщил вирусолог, бывший заведующий лабораторией Центра «Вектор» Александр Чепурнов.

Эксперт уверен, что количество антител у переболевших снижается в течение трех-четырех месяцев, а к 6 месяцу они полностью исчезают.

«Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — предупредил Чепурнов.

Таким образом, по его мнению, увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.

При этом он выразил сомнения, что удастся сформировать коллективный иммунитет с помощью переболевших.

«Сегодня стало ясно, что сделать это не удастся», — утверждает вирусолог.

Пандемия коронавирусной инфекции затронула почти все страны мира. Всего, по данным Всемирной организации здравоохранения, зафиксировано более 34,4 миллиона случаев COVID-19, а число погибших превысило миллион человек. Согласно статистике Университета Джонса Хопкинса, больше всего заболевших наблюдается в США, Индии и Бразилии.

В России с начала эпидемии выявили 1,2 миллиона случаев заболевания, выздоровели 979 тысяч пациентов. Умерли за все время 21 358 человек.

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Комментарии (9)

Runtime
Эта зараза останется с нами навсегда, разве еще не понятно?
ВОЗ надо объявить ковид разновидностью ОРВИ, снять все ограничения и жить как раньше.
VBJ
А вот от российской вакцины - пожизненный!
DrNixon
прекрасно и как жить дальше. два раза в год проигрывать всю эту лабуду с карантином всю оставшуюся жизнь?
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