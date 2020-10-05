Вирусолог: Иммунитет к коронавирусу сохраняется полгода

Антитела у людей, переболевших COVID-19, исчезают через полгода. Об этом в интервью порталу Ura.ru, которое вышло 5 октября, сообщил вирусолог, бывший заведующий лабораторией Центра «Вектор» Александр Чепурнов.



Эксперт уверен, что количество антител у переболевших снижается в течение трех-четырех месяцев, а к 6 месяцу они полностью исчезают.



«Те, кто болел в апреле и мае, через полгода вновь окажутся под угрозой заражения», — предупредил Чепурнов.



Таким образом, по его мнению, увеличение числа переболевших не поможет сформировать коллективный иммунитет к коронавирусу.

