Флотилия для достройки «Северного потока — 2» собирается в Калининграде

Российское судно-трубоукладчик «Академик Черский» взяло курс на Каланинград. Там его ждут судна снабжения «Иван Сидоренко» и «Остап Шеремета», которые называют участниками проекта достройки газопровода «Северный поток — 2».

Как заметил «Интерфакс» 5 октября, «Академик Черский» в четверг покинул немецкий порт Мукран, еще четыре дня постоял на рейде и взял курс на Калининград. Его прибытие ожидается 7 октября.

Газопровод «Северный поток 2» создан для транспортировки газа из России в Германию через морские районы Финляндии, Швеции, Дании. Власти всех этих страны выдали разрешения на реализацию проекта.