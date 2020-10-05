Есть уже и первая находка — в одном из шурфов нашлись остатки постройки первой четверти XIX века.

Староладожская экспедиция ИИМК РАН проводит разведочные работы близ памятника «Олегова могила» — об этом 5 октября сообщают в научном учреждении. Их начало связано с планами прокладки водопровода по обоим берегам Волхова.

Несколько других шурфов, заложенных экспедицией, расположены близ «Олеговой могилы» — памятника, который, по легенде, является местом погребения одного из первых русских князей — Олега Вещего (850–912).

Договор на проведение историко-культурной экспертизы участка, по которому будет проложен водопровод, был заключен с ИИМК в сентябре этого года. Экспедиция проработает до конца октября.



«Вдоль всей трассы будущего водопровода по обоим берегам реки Волхов мы, согласно условиям договора, заложим 20 разведочных шурфов», — рассказала руководитель работ Наталья Григорьева, добавив, что археологи «рассчитывают на самые разнообразные находки».



Археологическая экспедиция ИИМК РАН работает в Старой Ладоге с 1973 года — в сезон извлекается 200–300 находок, на считая обломков глиняной посуды. За все время проведения работ находок было сделано в этих местах около 40 тысяч — большинство их передали в Староладожский музей-заповедник.



Археологическая экспедиция ИИМК РАН работает в Старой Ладоге с 1973 года — в сезон извлекается 200–300 находок, на считая обломков глиняной посуды. За все время проведения работ находок было сделано в этих местах около 40 тысяч — большинство их передали в Староладожский музей-заповедник.

