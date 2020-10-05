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05.10.2020 22:02
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Жажда коммуникации заставила археологов докопаться до Вещего Олега

Староладожская экспедиция ИИМК РАН проводит разведочные работы близ памятника «Олегова могила» — об этом 5 октября сообщают в научном учреждении. Их начало связано с планами прокладки водопровода по обоим берегам Волхова.

Есть уже и первая находка — в одном из шурфов нашлись остатки постройки первой четверти XIX века.

Несколько других шурфов, заложенных экспедицией, расположены близ «Олеговой могилы» — памятника, который, по легенде, является местом погребения одного из первых русских князей — Олега Вещего (850–912).

Договор на проведение историко-культурной экспертизы участка, по которому будет проложен водопровод, был заключен с ИИМК в сентябре этого года. Экспедиция проработает до конца октября.

«Вдоль всей трассы будущего водопровода по обоим берегам реки Волхов мы, согласно условиям договора, заложим 20 разведочных шурфов», — рассказала руководитель работ Наталья Григорьева, добавив, что археологи «рассчитывают на самые разнообразные находки».

Археологическая экспедиция ИИМК РАН работает в Старой Ладоге с 1973 года — в сезон извлекается 200–300 находок, на считая обломков глиняной посуды. За все время проведения работ находок было сделано в этих местах около 40 тысяч — большинство их передали в Староладожский музей-заповедник.

Археологическая экспедиция ИИМК РАН работает в Старой Ладоге с 1973 года — в сезон извлекается 200–300 находок, на считая обломков глиняной посуды. За все время проведения работ находок было сделано в этих местах около 40 тысяч — большинство их передали в Староладожский музей-заповедник.

Ранее ИИМК РАН подвел итоги работы в Твери — там, среди прочего, был найден клад медных монет XVIII века, и города Акры на территории Крыма, где обнаружились улица и два дома.

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