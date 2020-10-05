Выборгские пенсионеры с заклеенными ртами добились своего. Глава района уходит
Глава Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов уходит сначала в отпуск, а потом в отставку. Все это происходит на фоне уголовного дела о хищении 700 млн из казны и протестующих пенсионеров.
Как пишет 47News со ссылкой на неназванных собеседников в правительстве Ленобласти, вопрос решился буквально за день. Орлова 5 октября вызвали к губернатору Дрозденко из-за митинга, который прошел в Выборге и, по данным издания, стал ключевым для дальнейшей карьеры чиновника.
На площади накануне собрались несколько десятков человек, преимущественно пенсионеры. Одна из присутствовавших заклеила рот и объяснила это тем, что митинг не согласовали, стремительно переведя район в «красную» коронавирусную зону с запретом на массовые мероприятия. Митингующие требовали отставки Орлова из-за расхищения казны города и района. «Там же будут продолжаться бунты. Кому такой пиар нужен? Нам — не нужен», — отреагировали на событие областные чиновники, объясняя отставку главы.
Отмечается, что Орлов и так должен был покинуть кресло зимой, так как ему исполнится 65 лет, а это предельный возраст для муниципального служащего. Орлову, отмечает 47News, предложили написать заявление по собственному желанию. Кто его заменит, глобально не решено, пока исполнение обязанностей доверят первому заместителю Владимиру Рошковичу.
Уголовное дело по факту хищения 700 млн из бюджета Выборгского района возбуждено в отношении главы финансового комитета Алексея Болучевского. Деньги, по версии следствия, должны были быть потрачены на ремонт зданий, но Выборг продолжает разваливаться.