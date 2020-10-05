Выборгские пенсионеры с заклеенными ртами добились своего. Глава района уходит

Глава Выборгского района Ленинградской области Геннадий Орлов уходит сначала в отпуск, а потом в отставку. Все это происходит на фоне уголовного дела о хищении 700 млн из казны и протестующих пенсионеров.



Как пишет 47News со ссылкой на неназванных собеседников в правительстве Ленобласти, вопрос решился буквально за день. Орлова 5 октября вызвали к губернатору Дрозденко из-за митинга, который прошел в Выборге и, по данным издания, стал ключевым для дальнейшей карьеры чиновника.

На площади накануне собрались несколько десятков человек, преимущественно пенсионеры. Одна из присутствовавших заклеила рот и объяснила это тем, что митинг не согласовали, стремительно переведя район в «красную» коронавирусную зону с запретом на массовые мероприятия. Митингующие требовали отставки Орлова из-за расхищения казны города и района. «Там же будут продолжаться бунты. Кому такой пиар нужен? Нам — не нужен», — отреагировали на событие областные чиновники, объясняя отставку главы.