FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+17°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Карабахский конфликтРейтинг новостроекГлавные новости о COVID-19
05.10.2020 17:55
8
Печать

Анна Семенович заразилась COVID-19

Певица Анна Семенович заразилась коронавирусом нового типа и последнюю неделю находится дома на карантине, о чем сообщила в Instagram 5 октября.

«Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше», — написала она.

По словам Семенович, температуры у нее не было, из симптомов наблюдалась только легкая слабость, которая вскоре прошла. Самоизоляция актрисы закончится 12 октября.

Также Семенович призвала всех носить средства индивидуальной защиты, избегать людных мест и беречь себя вместе с близкими.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (8)

Тема сисек не раскрыта
aaignat
Главное, чтобы титюля не сдулась
Мужской Взгляд
То одна болячка у неё, то другая.. Две маски на свечку и будет вам счастье..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний