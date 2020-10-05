Анна Семенович заразилась COVID-19

Певица Анна Семенович заразилась коронавирусом нового типа и последнюю неделю находится дома на карантине, о чем сообщила в Instagram 5 октября.

«Уже неделю я нахожусь дома на карантине. Вирус COVID-19 добрался и до меня. Чувствую себя уже гораздо лучше», — написала она.

По словам Семенович, температуры у нее не было, из симптомов наблюдалась только легкая слабость, которая вскоре прошла. Самоизоляция актрисы закончится 12 октября.

Также Семенович призвала всех носить средства индивидуальной защиты, избегать людных мест и беречь себя вместе с близкими.