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05.10.2020 17:10
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Компания из Петербурга поставит Сбербанку маски и перчатки. Начальная цена в полмиллиарда сильно снизилась в ходе торгов

Петербургская компания «Кит-строй СПБ» выиграла конкурс на поставку средств индивидуальной защиты Сбербанку. Эту информацию «Фонтанке» 5 октября подтвердил гендиректор фирмы Дмитрий Тарасов.

Начальная стоимость контракта составила 457 млн рублей, однако реальная стоимость оказалась намного ниже. Точную стоимость предприниматель не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну.

Начальная цена масок для госбанка могла быть зафиксировна на уровне трех рублей за единицу, перчаток — около 9,5 рубля, а респираторов — около 25–26 рублей. На примере масок Тарасов объяснил, что в ходе аукциона цена может опуститься вполовину.

«Сейчас очень сильно в цене упали маски, — сообщил он — Сейчас уже за 2 рубля очень сложно продать».

Во время первой волны коронавируса компания «Кит-строй СПБ» вышла в лидеры по импорту медицинских масок среди петербургских фирм. Подробнее о том, за сколько закупали маски государственные учреждения и компании, читайте в материале «Фонтанки».

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Комментарии (5)

Alex000
Вот это вжик-вжик.
"Даже если бы второй волны не было, её бы следовало придумать"...
Sibir_5e4d67bbb7aea
В вайлдберриз маски были ещё неделю по 3р. теперь по 4р. (пачка 50 шт.)
Danik
Во как здорово! Одну маску и за два рубля сложно продать, а вот Сберу можно за три рубля можно втюхать! Сбер он и есть Сбер! Переименовать в Спер!
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