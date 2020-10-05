Компания из Петербурга поставит Сбербанку маски и перчатки. Начальная цена в полмиллиарда сильно снизилась в ходе торгов

Начальная цена масок для госбанка могла быть зафиксировна на уровне трех рублей за единицу, перчаток — около 9,5 рубля, а респираторов — около 25–26 рублей. На примере масок Тарасов объяснил, что в ходе аукциона цена может опуститься вполовину.

Начальная стоимость контракта составила 457 млн рублей, однако реальная стоимость оказалась намного ниже. Точную стоимость предприниматель не раскрыл, сославшись на коммерческую тайну.

«Сейчас очень сильно в цене упали маски, — сообщил он — Сейчас уже за 2 рубля очень сложно продать».

Во время первой волны коронавируса компания «Кит-строй СПБ» вышла в лидеры по импорту медицинских масок среди петербургских фирм. Подробнее о том, за сколько закупали маски государственные учреждения и компании, читайте в материале «Фонтанки».