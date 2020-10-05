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05.10.2020 13:24
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Печать

Депутат из Новосибирска попросила скинуться ей на подарок. Высмеявшие ее Ургант и Хрусталев получат по свистуле

Пост новосибирского депутата Натальи Пинус в социальной сети Facebook, в котором она попросила своих подписчиков помочь воплотить в жизнь ее мечту и перевести деньги на покупку муфельной печи для обжига керамики, попал в обзор программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущий шоу высмеял героиню новости на всю страну, ответ от нее последовал в глине.

Пинус опубликовала пост еще в середине сентября. «У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель», — написала она, добавив, что стоимость оборудования составляет сто тысяч рублей, а купить самой «рука не поднимается». В конце поста новосибирский депутат добавила номер своей банковской карты.

Спустя несколько дней об этом написали СМИ, а вскоре обзор на новость в своем вечернем шоу сделал Иван Ургант. «Для чего нужна печь депутату, — сказал телеведущий в эфире программы, — для того, чтобы делать глиняные свистульки и раздавать пенсионерам. Чтобы пенсионер свистнул, и депутат к нему побежит. А сейчас свистульки не обожженные, и пенсионеры стоят с набитыми глиной ртами».

Новосибирский депутат решила ответить Урганту. Новый пост она опубликовала накануне, поблагодарив телеведущего за рассказ о ней на федеральном канале. «Скоро куплю муфельную печь и планирую творческий проект. В благодарность сделала Вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для Вас, Дмитрия Хрусталева и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется», — написала Пинус.

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Комментарии (11)

blackcatwhitecat
с незамутненным сознанием девица... далеко пойдет
Komarinsk2019
Побирушки в интернете очень часто. Причем просят не потому, что с голода умирают или заболели, а на такие вот хотелки. Но чтобы депутат... они же вроде неплохо зарабатывают?
Агроном аэродрома
Ну раз урганд высмеял, тогда точно депутат - норм.
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