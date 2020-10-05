Пост новосибирского депутата Натальи Пинус в социальной сети Facebook, в котором она попросила своих подписчиков помочь воплотить в жизнь ее мечту и перевести деньги на покупку муфельной печи для обжига керамики, попал в обзор программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущий шоу высмеял героиню новости на всю страну, ответ от нее последовал в глине.



Пинус опубликовала пост еще в середине сентября. «У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель», — написала она, добавив, что стоимость оборудования составляет сто тысяч рублей, а купить самой «рука не поднимается». В конце поста новосибирский депутат добавила номер своей банковской карты.

