Депутат из Новосибирска попросила скинуться ей на подарок. Высмеявшие ее Ургант и Хрусталев получат по свистуле
Пост новосибирского депутата Натальи Пинус в социальной сети Facebook, в котором она попросила своих подписчиков помочь воплотить в жизнь ее мечту и перевести деньги на покупку муфельной печи для обжига керамики, попал в обзор программы «Вечерний Ургант» на Первом канале. Ведущий шоу высмеял героиню новости на всю страну, ответ от нее последовал в глине.
Пинус опубликовала пост еще в середине сентября. «У меня есть мечта. Она касается моего увлечения керамикой. Если поможете воплотить ее в мой день рождения, я буду рада. Собственная муфельная печь для обжига керамики. А то я все езжу обжигать свои изделия к другим людям. И иногда задержки составляют по несколько недель», — написала она, добавив, что стоимость оборудования составляет сто тысяч рублей, а купить самой «рука не поднимается». В конце поста новосибирский депутат добавила номер своей банковской карты.
Спустя несколько дней об этом написали СМИ, а вскоре обзор на новость в своем вечернем шоу сделал Иван Ургант. «Для чего нужна печь депутату, — сказал телеведущий в эфире программы, — для того, чтобы делать глиняные свистульки и раздавать пенсионерам. Чтобы пенсионер свистнул, и депутат к нему побежит. А сейчас свистульки не обожженные, и пенсионеры стоят с набитыми глиной ртами».
Новосибирский депутат решила ответить Урганту. Новый пост она опубликовала накануне, поблагодарив телеведущего за рассказ о ней на федеральном канале. «Скоро куплю муфельную печь и планирую творческий проект. В благодарность сделала Вам свистули: Барана, Козла и Петуха. Это для Вас, Дмитрия Хрусталева и Константина Эрнста. Решите сами, кому какая достанется», — написала Пинус.