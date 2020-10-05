370 петербургских кафе, магазинов и предприятий сферы услуг могут потерять право на работу из-за несоблюдения коронавирусных стандартов безопасной работы. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ), именно столько нарушений чиновники выявили в ходе рейда в минувшие выходные.

Всего ведомство проверило 750 объектов в Центральном, Петроградском, Красногвардейском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Московском районах. То есть правила работы не соблюдал каждый второй. Самое распространённое нарушение — отсутствие у работников организаций средств индивидуальной защиты. Маски либо отсутствуют, либо используются не по инструкции, перчатки тоже чаще отсутствуют, хотя являются обязательными к использованию наравне с масками. В ряде объектов отсутствуют QR-коды, которые означают, что организация получила разрешение на работу в период пандемии. Одна из столовых оказывала услуги от имени юридического лица, которое на данный момент ликвидировано.