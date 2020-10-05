Смольный может закрыть почти 400 кафе и магазинов за несоблюдение коронавирусных правил
370 петербургских кафе, магазинов и предприятий сферы услуг могут потерять право на работу из-за несоблюдения коронавирусных стандартов безопасной работы. Как сообщили «Фонтанке» в комитете по контролю за имуществом Санкт-Петербурга (ККИ), именно столько нарушений чиновники выявили в ходе рейда в минувшие выходные.
Всего ведомство проверило 750 объектов в Центральном, Петроградском, Красногвардейском, Фрунзенском, Адмиралтейском, Приморском и Московском районах. То есть правила работы не соблюдал каждый второй. Самое распространённое нарушение — отсутствие у работников организаций средств индивидуальной защиты. Маски либо отсутствуют, либо используются не по инструкции, перчатки тоже чаще отсутствуют, хотя являются обязательными к использованию наравне с масками. В ряде объектов отсутствуют QR-коды, которые означают, что организация получила разрешение на работу в период пандемии. Одна из столовых оказывала услуги от имени юридического лица, которое на данный момент ликвидировано.
Как пояснили в ККИ, если раньше предпринимателям выдавали предупреждения, а к ответственности привлекали в крайних случаях, то теперь в отношении всех нарушителей чиновники намерены возбуждать производство. Юридическим лицам грозит штраф от ста до трехсот тысяч рублей, а в случае причинения вреда здоровью человека — до миллиона рублей.
Кроме того, информацию передадут в комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга, который примет решения об отзыве QR-кода. «В этом случае возобновить работу можно будет только после устранения нарушений и оформления нового QR-кода», — отметили в ККИ. До этого такие меры воздействия не применялись.