Интенсивность боев в Карабахе снизилась, а в Армении нашли шпионов

Несколько человек были задержаны на территории Армении как шпионы. Они пытались выяснить данные о военной технике.
О ситуации вокруг Нагорного Карабаха к вечеру 4 октября высказался официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он заявил, что за день противник потерял три самолета и 13 единиц бронетехники. «В ходе боевых действий за минувшие сутки азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными», — перечислил Ованнисян и добавил, что каких-либо тактических успехов Азербайджану достигнуть не удалось. Президент страны Ильхам Алиев ранее заявил, что его армия заняла девять карабахских сел.
Также представитель Армении отметил, что бои были менее ожесточенными и интенсивными, чем два последних дня.
Параллельно служба национальной безопасности Армении заявила, что на территории страны были пойманы шпионы, которые собирали данные о военной технике и транспортировке вооружений. Задержаны иностранцы, им вменяют шпионаж и подстрекательство к нему граждан Армении.
Конфликт между Арменией и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Среди мирного населения сотни раненых и десятки погибших.