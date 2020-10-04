Интенсивность боев в Карабахе снизилась, а в Армении нашли шпионов

Несколько человек были задержаны на территории Армении как шпионы. Они пытались выяснить данные о военной технике.



О ситуации вокруг Нагорного Карабаха к вечеру 4 октября высказался официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он заявил, что за день противник потерял три самолета и 13 единиц бронетехники. «В ходе боевых действий за минувшие сутки азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными», — перечислил Ованнисян и добавил, что каких-либо тактических успехов Азербайджану достигнуть не удалось. Президент страны Ильхам Алиев ранее заявил, что его армия заняла девять карабахских сел.

