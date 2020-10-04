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04.10.2020 21:23
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Интенсивность боев в Карабахе снизилась, а в Армении нашли шпионов

Несколько человек были задержаны на территории Армении как шпионы. Они пытались выяснить данные о военной технике.

О ситуации вокруг Нагорного Карабаха к вечеру 4 октября высказался официальный представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян. Он заявил, что за день противник потерял три самолета и 13 единиц бронетехники. «В ходе боевых действий за минувшие сутки азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными», — перечислил Ованнисян и добавил, что каких-либо тактических успехов Азербайджану достигнуть не удалось. Президент страны Ильхам Алиев ранее заявил, что его армия заняла девять карабахских сел.

Также представитель Армении отметил, что бои были менее ожесточенными и интенсивными, чем два последних дня.

Параллельно служба национальной безопасности Армении заявила, что на территории страны были пойманы шпионы, которые собирали данные о военной технике и транспортировке вооружений. Задержаны иностранцы, им вменяют шпионаж и подстрекательство к нему граждан Армении.

Конфликт между Арменией и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Среди мирного населения сотни раненых и десятки погибших.

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Комментарии (2)

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