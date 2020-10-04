Азербайджан назвал условие, при котором готов сложить оружие

Президент Азербайджана 4 октября выступил с обращением к нации, в котором сказал, что освобождены девять сел. Он также назвал условие, при котором страны могут вернуться к режиму прекращения огня.



По заявлению Ильхама Алиева, азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района и освободила сам город Джебраил. Он назвал это событие историческим и сердечно поздравил свой народ.



«Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их», — добавил президент и пообещал освободить весь Нагорный Карабах.

