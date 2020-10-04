FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+13°C/Завтра: +15
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
04.10.2020 20:10
4
Печать

Азербайджан назвал условие, при котором готов сложить оружие

Президент Азербайджана 4 октября выступил с обращением к нации, в котором сказал, что освобождены девять сел. Он также назвал условие, при котором страны могут вернуться к режиму прекращения огня.

По заявлению Ильхама Алиева, азербайджанская армия взяла под контроль девять сел Джебраилского района и освободила сам город Джебраил. Он назвал это событие историческим и сердечно поздравил свой народ.

«Они думали, что мы смиримся с оккупацией? Теперь мы выгоняем их», — добавил президент и пообещал освободить весь Нагорный Карабах.

Виновником ситуации он называет Армению. По словам Алиева, огонь прекратиться, только когда Ереван покажет график вывода войск с Карабаха.

Конфликт между Арменией и Азербайджана из-за Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Среди мирного населения сотни раненых и десятки погибших.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (4)

Sibir_5e4d67bbb7aea
Баклажаны форева... а то ары с 1992г. оттяпали в придачу к НКР ещё и 7 районов Азербайджана... а теперь эти соросята застонали...
Bobr Dobr
Вообще-то "сложить оружие" всегда означает сдаться.
Выбирайте выражения, плиз!
kоt-obormot
Алиев Гейдар Алиевич
1944 г. - на работе в органах государственной безопасности Азербайджана
1967 г.- председатель республиканского КГБ, генарал-майор
1969 г. - первый секретарь ЦК КП Азербайджана
1982 г. - член политбюро ЦК КПСС
1987 г. - выведен из состава политбюро ЦК КПСС
1990 г. - председатель Верховного Совета Нахичеванской автономии, вышел из рядов КПСС
15 июня 1993 г. - избран председателем Верховного Совета Азербайджана
3 октября 1993 г. - 2003 г Президент республики Азербайджан.
Все что нужно знать о сути происходящего. И кто все это в очередной раз спонсирует.
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний