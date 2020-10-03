Доследственная проверка длилась два месяца. Авария на участке ЗСД от набережной Макарова до Богатырского случилась 29 июля 2020 года. Ее механизм представлен на видеозаписи.

Полиция Петербурга возбудила уголовное дело по ДТП с участием дочери бывшего замминистра юстиции. Татьяна Смирнова сидела за рулем «Гелендвагена», запустившую цепную реакцию наезда на пешехода.

В постановлении о возбуждении уголовного дела старший следователь ГУ МВД подполковник Ямочкин постарался быть аккуратным в формулировках. Произошло ДТП с участием «Гелендвагена» и автобуса «ГАЗ», в результате чего «ГАЗ» совершил наезд на пешехода Бабурина.



Водительское кресло «ГАЗели» пустовало. Его до аварийной остановки занимал сам Бабурин. Вынужденно став пешеходом, петербуржец разместился перед микроавтобусом, которому «Гелендваген» Смирновой так некстати придал импульс.



«Фонтанка» после аварии писала, что Татьяна Смирнова накатала на этом «Мерседесе» больше двух десятков штрафов за пару лет.



Отец Смирновой, Александр Смирнов, служил в МВД, работал при администрации президента, заместителем министра юстиции. Его нынешняя должность - замдиректора Росморпорта по работе с органами исполнительной власти.

