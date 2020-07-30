Водитель машины ЛДПР попал в больницу после аварии на Западном скоростном диаметре в Петербурге. Камера сняла, как его берёт на таран «Гелендваген», за рулём которого была дочка бывшего заместителя министра юстиции России.

Как стало известно «Фонтанке» 30 июля, Mercedes-Benz G-Class G 350 BlueTEC врезался в «ГАЗель» у съезда на Богатырский проспект накануне около семи часов вечера. Судя по видео, машина с логотипом ЛДПР стояла на «аварийке», водитель, похоже, был перед капотом и занимался ремонтом.

От удара «ГАЗель» откинуло сначала в правый отбойник, а потом понесло в левый. Водитель выбирался на обочину ползком. Его госпитализировали в Елизаветинскую больницу, мужчина остаётся в реанимации с разрывом селезёнки.



По информации нашего издания, «Мерседесом» с московскими номерами управляла 32-летняя Татьяна Смирнова. За последние два года она накатала на нём больше двух десятков штрафов. Более известен её отец, Александр Смирнов. Он служил в органах внутренних дел, работал при администрации президента, в 2012 году назначен первым заместителем министра юстиции России. Сейчас Александр Александрович трудится в «Росморпорту» заместителем гендиректора по работе с органами исполнительной власти.



Татьяна Смирнова в разговоре «Фонтанкой» столкновение с фургоном на ЗСД не отрицала, но в подробности вдаваться не стала, сославшись на занятость.

К вечеру 30 июля аварию на ЗСД с пострадавшим собираются оформить в уголовное дело о нарушении правил дорожного движения.

