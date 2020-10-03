В Петербурге наградили отличившихся полицейских. Премию получил лейтенант Зайцев, спасший девушку от прыжка в канал Грибоедова
Глава ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роман Плугин наградил полицейских, отличившихся на службе. Среди них оказался лейтенант Дмитрий Зайцев, спасший от прыжка в канал Грибоедова 22-летнюю девушку. За несколько месяцев до этого он практически в том же месте прыгал в ледяную воду, чтобы спасти молодого человека, тонущего у Ново-Конюшенного моста.
Как сообщает 3 октября пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, Плугин отметил, что награждение инспектора спецроты полка патрульно-постовой службы Зайцева «уже становится хорошей традицией», потому что в феврале этого года лейтенант полиции спас мужчину, который упал в ледяную воду с Ново-Конюшенного моста.
Кроме него наградили кинолога Марию Копцеву. Под ее руководством служебный пес Волк-Меркурий вышел на след преступника, удерживавшего 15-летнюю школьницу. В результате девочку удалось найти, а злоумышленника — задержать. «Вы оказались в нужном месте в нужное время», — сказал Плугин, завершая поздравление сотрудников. Им обоим вручили денежную премию.
Также награду получили замначальника полиции по оперативной работе полковник Игорь Парадеев и начальник ОМВД России по Подпорожскому району Ленинградской области полковник Евгений Руденко. Приказом министра внутренних дел России за высокие личные показатели на службе им вручено наградное оружие.