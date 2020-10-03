В Минпросвещения сообщили, что пока не будут переводить всех российских школьников на дистанционное обучение

Массовый перевод российских школ на дистанционное обучение Минпросвещением пока не планируется. Об этом заявил замминистра просвещения Денис Грибов.

Он отметил, что в разных регионах эпидемиологическая ситуация разная, переход происходит, только если обнаруживается очаг. В Минпросвещения надеются, что в стране эпидобстановка изменится в лучшую сторону за время школьных каникул, пишет РИА Новости.

Он также отметил, что решение о переводе школ на каникулы принимается на уровне регионов, общего решения по стране нет.