FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.10.2020 13:52
0
Печать

В Японии произошло землетрясение магнитудой 6,0

Землетрясение магнитудой 6,0 зафиксировано на востоке Японии 3 октября, угроза цунами не объявлялась.

Эпицентр подземных толчков находился у побережья острова Хатидзёдзима в Тихом океане, очаг залегал на глубине около 70 км под океанским дном, сообщает ТАСС.

Данных о пострадавших и разрушениях не поступало. Подземные толчки ощущались в ряде префектур востока Японии, включая Токио.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний