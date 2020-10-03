FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+18°C/Завтра: +14
78.09р91.58р
Подбираем вузРейтинг новостроекПомощь для бизнеса и гражданГлавные новости о COVID-19
03.10.2020 13:37
10
Печать

В Петербурге бейсбольной битой избили третьеклассницу. Полиция ищет взрослого мужчину на черном автомобиле

С пробитой головой и частично потерянной памятью госпитализировали в Петербурге школьницу. Ее нашли у ЗСД на Васильевском острове.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне вечером в детскую горбольницу Святой Марии Магдалины доставили девятилетнюю пациентку. Ей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение.

О школьнице полицейским сообщили случайные прохожие, встретившие третьеклассницу у ЗСД на Васильевском острове. Она назвала себя, но не помнила дорогу домой. Говорила о неизвестном мужчине, который заманил ее в черный автомобиль недалеко от ее дома на улице Беринга, поехал в неизвестном направлении и в салоне напал с бейсбольной битой. Очнулась она на Морской набережной.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (10)

dragvs
Что за жесть, надо полицию города и области поднимать и искать до победного!
263541901
что би ни сходилось - расходилось - всё равно бить 9 летнюю девочку битой может только урод и гад. Или минский омоновец приехал в отпуск- отдохнуть от трудов.
hal9000
Если вечером..то видимо изнасиловать хотел..черное авто скорее всего солярис таксист они с битами тоже катаются в ашане покупают либо в окее дешевые маленькие как раз удобно в салоне махать если что..
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний