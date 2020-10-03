В Петербурге бейсбольной битой избили третьеклассницу. Полиция ищет взрослого мужчину на черном автомобиле

С пробитой головой и частично потерянной памятью госпитализировали в Петербурге школьницу. Ее нашли у ЗСД на Васильевском острове.



Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне вечером в детскую горбольницу Святой Марии Магдалины доставили девятилетнюю пациентку. Ей диагностировали черепно-мозговую травму и сотрясение.

О школьнице полицейским сообщили случайные прохожие, встретившие третьеклассницу у ЗСД на Васильевском острове. Она назвала себя, но не помнила дорогу домой. Говорила о неизвестном мужчине, который заманил ее в черный автомобиль недалеко от ее дома на улице Беринга, поехал в неизвестном направлении и в салоне напал с бейсбольной битой. Очнулась она на Морской набережной.