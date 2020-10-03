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03.10.2020 12:53
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До фонаря. В Петербурге полицейский ввязался в дорожный конфликт

Полицейской машине досталось на Театральной площади Петербурга. Сидевший за рулем оперативник решил напомнить водителю-оппоненту правила дорожного движения.

Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне днем оперуполномоченный экономической полиции ГУ МВД Петербурга и области ехал на служебном «Форде Фокус» по Театральной площади. На перекрестке с улицей Глинки он сделал замечание мужчине за рулем «Лады Гранта», который думал повернуть налево при запрете этого маневра.

На замечание водитель «Гранты» отреагировал резко. Госномера О...ОМ на «Фокусе» ему мало что сказали. Мужчина вышел из машины и свою злобу выместил на задней части полицейской машины, разбив плафон фонаря. Он сел в свою машину и уехал.

«Гранта» зарегистрирована на 30-летнего уроженца Дагестана. Его ищут. По данным «Фонтанки», водитель работает дальнобойщиком, у него есть допуск к перевозке опасных грузов.

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Комментарии (15)

Volf Messing
У нас государство боится собственные силовые структуры, поэтому не разрешает им ходить с оружием во внеслужебное время, в отличии от других стран.После войны, годов до семидесятых ещё разрешали, на улицах поспокойней было, особо буйные легко могли пулю схлопотать.Сейчас всё наоборот, все ходят с оружием, кроме тех, кто , вроде как, должен с ним ходить, парадокс.
260569221
О..ОМ ??? Мне тоже так то ни о чем не говорят... просто номера... и АМР тоже....
263541901
делов - то, всего лишь тачке фару разбил. сущие пустяки. Это же не пластиковым стаканчиком кинуть в сторону космонавта. Полиционэр извинится перед этим чуваком и все будет норм.
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