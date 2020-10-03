До фонаря. В Петербурге полицейский ввязался в дорожный конфликт

Полицейской машине досталось на Театральной площади Петербурга. Сидевший за рулем оперативник решил напомнить водителю-оппоненту правила дорожного движения.



Как стало известно «Фонтанке» 3 октября, накануне днем оперуполномоченный экономической полиции ГУ МВД Петербурга и области ехал на служебном «Форде Фокус» по Театральной площади. На перекрестке с улицей Глинки он сделал замечание мужчине за рулем «Лады Гранта», который думал повернуть налево при запрете этого маневра.

На замечание водитель «Гранты» отреагировал резко. Госномера О...ОМ на «Фокусе» ему мало что сказали. Мужчина вышел из машины и свою злобу выместил на задней части полицейской машины, разбив плафон фонаря. Он сел в свою машину и уехал.